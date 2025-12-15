मुरादाबाद: 'आसपा' लिखी तेज़ रफ़्तार थार ने 5 साल की मासूम को रौंदा, मौके पर मौत; गुस्साए लोगों ने कार तोड़ी

जागरण संवाददाता, कांठ (मुरादाबाद)। मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी (आसपा) नगर अध्यक्ष लिखी तेज रफ्तार थार ने पांच वर्षीय मासूम को रौंदकर उसकी जान ले ली। दर्दनाक घटना से आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों नेथार पर पथराव कर शीशे तोड़े। अंदर मौजूद चालक अब्दुल्ला, बाबू व मो.आदम समेत तीन लोगों को पकड़कर जमकर धुना। चूंकि, कार सवार दूसरे संप्रदाय के थे, ऐसे में तनाव बढ़ने लगा।

मौके पर करीब एक घंटे तक हंगामाहुआ। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने तीनों को सिविल लाइंस थाने भेज दिया। चालक और युवक एक प्रतिष्ठित सर्राफ परिवार के सदस्य बताए गए हैं। जांच में पता चला कि कार कांठ के ही हसीब हुसैन की है। वह आसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मासूम अली का भाई है। हसीब ने ही अब्दुल्ला, बाबू व मो.आदम को कार किसी काम के लिए दी थी।

आसपा के मंडल प्रभारी डा. शीशपाल सिंह ने बताया कि मासूम अली आजाद समाज पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। कार में मासूम अली मौजूद भी नहीं थे। मुरादाबाद में कांठ निवासी विवेक कुमार सैनी की पांच वर्षीय बेटी मिस्ठी रविवार शाम पांच बजे घर से पास की एक किराना की दुकान पर चाकलेट लेने जा रही थी।

इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी नगर अध्यक्ष लिखी थार आ रही थी। इस बीच चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा और दूसरी साइड में जाकर मासूम को रौंद दिया। चालक समेत दो युवकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर जमा लोगों ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया।