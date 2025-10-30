जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । कटघर क्षेत्र में बुधवार की शाम साढ़े छह बजे घर के बाहर खेल रही मासूम बच्‍ची का अगवा कर दुष्कर्म करने वाला आरोपित नाबालिग है। वह मासूम का पड़ोसी है। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो आरोपित उसमें दिख गया। पुलिस अब उसकी तलाश में लगी है। उधर मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है और मेरठ में उपचार चल रहा है।

कटघर क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी एक व्यक्ति की पांच वर्षीय बेटी बुधवार को शाम घर के बाहर अकेली ही खेल रही थी। इसी बीच वहां पर कोई पहुंचा और मासूम का मुंह हाथ से बंद करके करीब 100 मीटर दूर निर्माणाधीन मकान में ले गया। जहां उसके साथ दरिंदे ने दुष्कर्म किया। इससे मासूम की हालत बिगड़ गई। मासूम के कपड़े खून से लथपथ हो गए। आरोपित के जाने के बाद मासूम रोने लगी।

पड़ोसी एक महिला ने निर्माणाधीन मकान में किसी के रोने की आवाज सुनी तो अपने पति व आसपास के लोगों को जानकारी दी। कई लोग एकत्र होकर निर्माणाधीन मकान में पहुंच गए थे। मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया था। अब उसका उपचार मेरठ में चल रहा है।