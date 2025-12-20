मुरादाबाद में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई, एमडीए ने तीन बीघा पर चलाया बुलडोजर
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एमडीए की टीम ने बुल
संवाद सूत्र, पाकबड़ाा। पाकबड़ा क्षेत्र जोन नंबर 13 ए में एक बार फिर अवैध रूप से हो रही प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। लगभग तीन बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लाट काटकर बेचे जा रहे थे। यह कार्य बिना किसी स्वीकृत नक्शे या विधिक अनुमति के किया जा रहा था बल्कि भविष्य में वहां बसने वाले लोगों को भी भारी नुकसान हो सकता था।
बुलडोजर से ध्वस्त किए अवैध प्लाट
एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देशानुसार प्रवर्तन टीम ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत एक बुलडोजरों के माध्यम से अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। मौके पर अवर अभियंता आयुष राजपूत व सोहनवीर सिंह भी उपस्थित रहे। जिन्होंने कार्रवाई का संचालन सुनिश्चित किया। अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मची रही। बिना प्राधिकरण की अनुमति के भूखंड खरीदने या निर्माण कार्य कराने से कितना बड़ा जोखिम हो सकता है।
एमडीए के सचिव पंकज वर्मा ने जनता से अपील की है कि वे केवल प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे के आधार पर ही भवन निर्माण करें और अवैध कालोनियों में भूखंड न खरीदें। ऐसा करने पर न केवल आर्थिक हानि हो सकती है, बल्कि कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है।
