    मुरादाबाद मंडल की कई ट्रेनें 2 से 5 दिसम्बर तक प्रभावित, कुछ निरस्त; रेल लाइन निर्माण ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

    By Tej Prakash Saini Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा-बुढ़वल खंड पर रेल लाइन निर्माण के कारण 2 से 5 दिसंबर 2025 तक मुरादाबाद मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, कुछ परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, और कुछ को नियंत्रित कर चलाया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों का ध्यान रखें।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा–बुढवल रेलखंड पर घाघरा घाट, चौका घाट एवं बुढवल स्टेशन के बीच तीन रेल लाइन के निर्माण कार्य चल रहा है। जिससे 02 दिसंबर से 05 दिसंबर 2025 तक मुरादाबाद मंडल की कई
    ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गोंडा–सीतापुर रूट पर चलने वाली गाड़ी संख्या 55091 को 04 दिसंबर और सीतापुर–गोंडा रूट की 55092 को 05 दिसंबर को निरस्त किया गया है।

    परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें


    ट्रेन संख्या 15212, 15532और 15652 को उनके निर्धारित मार्ग रोजा-सीतापुर-गोंडा-गोरखपुर- छपरा-बल्थरा रोड-गोंडा–मनकापुर-रोजा–लखनऊ–बाराबंकी –अयोध्या कैंट –मऊ के रास्ते संचालित
    किया जाएगा। परिवर्तन के दौरान मऊ, सीतापुर, बल्थरा रोड,0 गोंडा स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा।
    ट्रेन संख्या 15653 (गुवाहाटी-जम्मूतवी) को 90 मिनट, 55091 को 75 व 105 मिनट तथा 15098 और
    15530 को क्रमशः 45 और 30 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा।