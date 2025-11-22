मुरादाबाद मंडल की कई ट्रेनें 2 से 5 दिसम्बर तक प्रभावित, कुछ निरस्त; रेल लाइन निर्माण ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा–बुढवल रेलखंड पर घाघरा घाट, चौका घाट एवं बुढवल स्टेशन के बीच तीन रेल लाइन के निर्माण कार्य चल रहा है। जिससे 02 दिसंबर से 05 दिसंबर 2025 तक मुरादाबाद मंडल की कई

ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गोंडा–सीतापुर रूट पर चलने वाली गाड़ी संख्या 55091 को 04 दिसंबर और सीतापुर–गोंडा रूट की 55092 को 05 दिसंबर को निरस्त किया गया है।



