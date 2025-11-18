शराब पार्टी के दौरान छत से गिरने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। निर्माणाधीन मकान की छत पर शराब पीने के दौरान युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने आरोपित पर रुपयों को लेकर हुए विवाद में छत से धक्का देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मैनाठेर के मोहम्मदपुर बस्तौर गांव निवासी सुरेश खेती बाड़ी करते थे।

रामपुर के पटवई थाना क्षेत्र के गांव बहपुरा निवासी सोनू भी इसी गांव में स्कूल चलाता है। सोनू मझोला के एकता कालोनी में रहता है। सोमवार दोपहर दोनों गांव में ही गागन निवासी रामकुमार के मकान की छत पर बैठकर शराब पी रहे थे।

जिसके बाद सुरेश छत के नीचे घायलावस्था में मिला। स्वजन उन्हें निजी असपताल ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी किरनपाल सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। इधर फोरेंसिक फील्ड यूनिट टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए।

मामले में सुरेश के भतीजे विनोद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके चाचा सुरेश का स्कूल संचालक सोनू से रुपयों के लेनदेन का विवाद चल रहा था। आरोप है कि, इसी विवाद के चलते सोमवार दोपहर सोनू उसके चाचा सुरेश को बुलाकर अर्धनिर्मित मकान की छत पर ले गया। वहां शराब पिलाई।