    शादी से पहले होने वाली दुल्‍हन ने कर द‍िया ऐसा काम, मंगेतर ने 18 सेकेंड का वीड‍ियो बनाकर दे दी जान

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी मंगेतर के शादी से पहले प्रेमी के साथ भाग जाने पर आत्महत्या कर ली। युवक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी मंगेतर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासी युवक की मंगेतर शादी से 40 दिन पहले प्रेमी संग फरार हो गई। जानकारी के बाद आहत युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले वीडियो बनाकर मंगेतर को मौत का जिम्मेदार ठहराया। स्वजन ने बिना किसी कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मृतक की मां से शिकायती पत्र लिया और जांच शुरू कर दी।

    क्षेत्र के आदर्श कालोनी फकीरपुरा निवासी अनिकेत का रिश्ता कालोनी में ही रहने वाली युवती से तय हुआ था। 22 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी। दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन जिस युवती से रिश्ता तय हुआ था उसका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। कुछ दिनों पहले युवती प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस बात की जानकारी 12 अक्टूबर को अनिकेत को लगी तो उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया।

    जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवक ने 18 सेकेंड का वीडियो बनाया, जिसमें वह अपनी मंगेतर का नाम लेकर कह रहा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार तू ही है और कोई नहीं। यह बात 18 सेकेंड की वीडियो में तीन बार कहता है। युवक की मृत्यु के बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मंगलवार को युवक द्वारा मरने से पहले बनाई गई वीडियो स्वजन को मिल गई। वह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई।

    मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया। इसके बाद युवक की मां पुष्पा देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि शादी से कुछ दिन पहले ही बेटे की मंगेतर प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसे अनिकेत सहन नहीं कर पाया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुष्पा ने यह भी बताया कि लड़की के परिवार वालों को उसके कोर्ट मैरिज के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने भी उसके फरार होने की जानकारी नहीं दी। उसने सगाई में काफी गहने और अन्य सामान युवती को दिए थे वह सब लेकर वह भागी है। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।