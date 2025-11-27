छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाले मदरसे पर शिकंजा कसना तय! SIT की जांच में सामने आया चाैंकाने वाला तथ्य

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोधीपुर राजपूत स्थित मदरसा जामिया एहसानुल बनात इंटर कॉलेज मदरसे में एक दिन में पौने तीन करोड़ का संदिग्ध लेनदेन मिला है। एसआईटी की जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। हैरानी यह कि यह रकम मदरसे की ओर से नवंबर में ही भेजी गई है, जो भारत के किसी भी बैंक का नहीं है। ऐसे में टीम यह जांच कर रही है कि आखिर यह रकम किस उद्देश्य से भेजी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक दिन में इतनी रकम भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतना ही नहीं यह रकम तब भेजी गई जब उस पर शिकंजा कस गया था। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं रुपये ठिकाने लगाने के लिए तो यह पहल नहीं की गई। इस संदिग्ध लेन-देन के बाद मदरसा प्रबंधन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

दरअसल, 24 अक्टूबर को छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में मदरसा जामिया एहसानुल बनात इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहनुमा और एडमिशन सेल इंचार्ज मोहम्मद शाहजहां पर प्राथमिकी लिखी गई थी। शाहजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। रहनुमा को नोटिस तामील कराकर थाने से जमानत दे दी गई थी।