Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ से सहारनपुर के बीच भी चलेगी वंदेभारत एक्सप्रेस, इन सात स्‍टेशनों पर होगा ठहराव; पूरा शेड्यूल जारी

    By Tej Prakash Saini Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    लखनऊ और सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन सात स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस ट्रेन से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image




    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आठ नवंबर को हाइ स्पीड ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो रहा है। इसको लेकर बुधवार को डीआरएम कार्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। अवकाश के दिन भी अधिकारी प्लेटफार्म, स्वागत मंच, अतिथियों की सूची, सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा और सुरक्षा प्रबंधों पर अहम चर्चा हुई। सांसद रुचि वीरा व क्षेत्रीय विधायकगण को आमंत्रित किया गया है।लखनऊ में उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह ट्रेन लखनऊ से सुबह 5 बजे रवाना होगी और मुरादाबाद में सुबह 9:27 बजे प्रवेश करेगी, इसके बाद दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। लखनऊ से मुरादाबाद तक का मार्ग लगभग 325 किमी है। इस ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन को मुरादाबाद तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे 37 मिनट का समय लगेगा। इस वजह से सामान्य ट्रेनों की तुलना में मुरादाबाद तक पहुंचने में करीब एक घंटे की बचत होगी।

    यह ट्रेन सप्ताह में सोमवार को छोड़कर छह दिन चलेगी और इसमें कुल सात स्टेशन पर ठहराव होगा। लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर,बरेली, मुरादाबाद,नजीबाबाद, रुड़की, सहारनपुर। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता का कहना है कि लखनऊ से मुरादाबाद आगमन पर आठ नवंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेजी पर हैं। जिम्मेदारियों सौंप दी गई हैं।

     

    लखनऊ से सहारनपुर के बीच समय सारिणी

     

    लखनऊ (प्रस्थान) सुबह 05:00 बजे
    सीतापुर सुबह 05:55 बजे
    शाहजहाँपुर जंक्शन सुबह 07:10 बजे
    बरेली जंक्शन सुबह 08:08 बजे
    मुरादाबाद जंक्शन सुबह 09:27 बजे
    नजीबाबाद जंक्शन सुबह 10:45 बजे
    रुड़की दोपहर 11:40 बजे
    सहारनपुर (अंतिम) दोपहर 12:45 बजे



    वापसी रूट

     

    सहारनपुर से 15:00 बजे रवाना, रुड़की 15:35, नजीबाबाद 16:40, मुरादाबाद 18:10, बरेली 19:33, शाहजहाँपुर 20:38, सीतापुर 21:50, लखनऊ 23:00।

     

    मंडल को मिली चौथी वंदेभारत एक्सप्रेस


    मुरादाबाद रेल मंडल को चौथी वंदेभारत एक्सप्रेस मिली है। मेरठ से वाराणसी, देहरादून से लखनऊ, दिल्ली से देहरादून अब चौथी लखनऊ से मुरादाबाद होकर सहारनपुर के लिए वंदेभारत एक्सप्रेस मिली है।