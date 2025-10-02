घर के सामने जुटे जुआरियों ने गर्भवती को पीटा, पुलिस ने मामला दर्ज

संवाद सूत्र, कुंदरकी । मौसमपुर गांव निवासी तेजवीर सिंह के घर पर 28 सितंबर को कार्यक्रम था। परिवार में पिंकी, विक्रम सिंह व मोहिनी सागर आदि खुशिया मना रहे थे।

आरोप है कि रात्रि उनके घर के बाहर जुटे जुआरी जुआ खेल रहे थे। तेजवीर सिंह ने जिसका विरोध जताया।

आरोप है कि आरेापित डेविड, बिट्टू, राजन, रविंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने गर्भवती महिला समेत सभी की पिटाई कर दी। पुलिस ने पिंकी की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।