    घर के सामने जुटे जुआरियों ने गर्भवती को पीटा, पुलिस ने मामला दर्ज

    By Vipul Jain Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:45 PM (IST)

    कुंदरकी के मौसमपुर गांव में तेजवीर सिंह के घर पर 28 सितंबर को एक कार्यक्रम था। आरोप है कि घर के बाहर जुआ खेल रहे जुआरियों का तेजवीर सिंह ने विरोध किया जिसके बाद आरोपियों ने गर्भवती महिला समेत परिवार के सदस्यों की पिटाई कर दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।

    घर के सामने जुटे जुआरियों ने गर्भवती को पीटा। जागरण

    संवाद सूत्र, कुंदरकी । मौसमपुर गांव निवासी तेजवीर सिंह के घर पर 28 सितंबर को कार्यक्रम था। परिवार में पिंकी, विक्रम सिंह व मोहिनी सागर आदि खुशिया मना रहे थे।

    आरोप है कि रात्रि उनके घर के बाहर जुटे जुआरी जुआ खेल रहे थे। तेजवीर सिंह ने जिसका विरोध जताया।

    आरोप है कि आरेापित डेविड, बिट्टू, राजन, रविंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने गर्भवती महिला समेत सभी की पिटाई कर दी। पुलिस ने पिंकी की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें