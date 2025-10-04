Language
    शादी में दस लाख और कार ना मिलने पर मंगेतर ने तोड़ा रिश्ता, मामला दर्ज

    By Vipul Jain Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    मुरादाबाद के एक युवक ने कुंदरकी की युवती से गोद भराई कर रिश्ता जोड़ा लेकिन शादी में दहेज की मांग पूरी न होने पर तोड़ दिया। युवती के अनुसार शादी में दस लाख रुपये और कार की मांग की जा रही थी। पुलिस ने युवक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मंगेतर ने गोद भराई की रस्म कर युवती से तोड़ा सम्बंध। जागरण

    संवाद सूत्र, कुंदरकी । मुरादाबाद निवासी युवक ने कुंदरकी के गांव निवासी युवती से गोद भराई कर रिश्ता जोड़ लिया। जिसके बाद शादी में कार व दस लाख की मांग पूरी न होने पर संबंध तोड़ दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

    गांव सराय पंजू निवासी युवती प्रेमलता की चार माह पहले थाना मंझोला के मंडी समिति के पास गांव पेपटपूरा निवासी मोहित से गोद भराई की रस्म पूरी की गई। वर एवं वधू पक्ष की सहमति से 12 नवंबर को शादी भी तय कर दी गई।

    शादी में मांगे 10 लाख और कार

    आरोप है कि मंगेतर के घरवाले शादी में दस लाख व चार पहिया गाड़ी मांगने की जिद पर लगे है। परंतु गोद भराई के दौरान ऐसी कोई मांग भी नहीं की गई थी। थाना प्रभारी जसपाल सिंह ग्वाल ने बताया कि महिला की शिकायत पर मोहित, भूरा सिंह, पूनम समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।