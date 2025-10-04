शादी में दस लाख और कार ना मिलने पर मंगेतर ने तोड़ा रिश्ता, मामला दर्ज

मुरादाबाद के एक युवक ने कुंदरकी की युवती से गोद भराई कर रिश्ता जोड़ा लेकिन शादी में दहेज की मांग पूरी न होने पर तोड़ दिया। युवती के अनुसार शादी में दस लाख रुपये और कार की मांग की जा रही थी। पुलिस ने युवक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव सराय पंजू निवासी युवती प्रेमलता की चार माह पहले थाना मंझोला के मंडी समिति के पास गांव पेपटपूरा निवासी मोहित से गोद भराई की रस्म पूरी की गई। वर एवं वधू पक्ष की सहमति से 12 नवंबर को शादी भी तय कर दी गई।