इंटरनेशनल जूडो खिलाड़ी से छेड़छाड़ प्रकरण में एक हजार पन्नों की चार्जशीट, कई दिनों की सीडीआर भी शामिल

मुरादाबाद पुलिस ने इंटरनेशनल जूडो खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में कोच सतीश शर्मा के खिलाफ एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कोच और खिलाड़ी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी शामिल है। जूडो एसोसिएशन आफ इंडिया ने खिलाड़ी को हरियाणा से नया कोच उपलब्ध कराया। खिलाड़ी ने कोच पर मसाज के बहाने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जूडो की इंटरनेशनल खिलाड़ी से छेड़छाड़ में कोच सतीश शर्मा के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने कोच और खिलाड़ी की कई दिनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी चार्जशीट में शामिल किया है।

जूडो एसोसिएशन आफ इंडिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए खिलाड़ी को हरियाणा से नया कोच उपलब्ध करा दिया है। देहरादून निवासी जूडो की इंटरनेशनल खिलाड़ी वर्ष 2024 में पीआरडी ग्राउंड में अभ्यास कर रही थी। महिला कोच की सलाह पर मुरादाबाद में कोच सतीश शर्मा के मकान की तीसरी मंजिल में किराए पर रहती व उन्हीं की देखरेख में अभ्यास करती। 12 मार्च को कोच अभ्यास के बहाने खिलाड़ी को फार्महाउस पर ले गया और मसाज के बहाने छेड़छाड़ की।

किसी से बताने पर धमकाया। घटना से आहत खिलाड़ी कुछ दिन बाद हुए जूडो जूनियर नेशनल सलेक्शन के लिए हुए ट्रायल से भी बाहर हो गई। 24 अप्रैल को खिलाड़ी ने देहरादून में जीरो प्राथमिकी दर्ज कराई। 29 मई को स्थानांतरित होकर प्राथमिकी मुरादाबाद पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद 21 सितंबर को आरोपित कोच सतीश शर्मा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली थी। चार्जशीट में खिलाड़ी के बयान और एक आडियो को अहम सुराग माना गया।