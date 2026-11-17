जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। घर के बाहर खड़ी कार के नीचे अचानक ऐसा मेहमान आ बैठा कि पूरी गली में हड़कंप मच गया। मुगलपुरा के रानी किशोरी फाटक इलाके में सोमवार रात कार के नीचे गीदड़ दिखाई दिया तो लोगों की भीड़ जुट गई। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि अंधेरे में कार के नीचे कौन सा जानवर छिपा है। पास जाकर देखा तो गीदड़ था। इसके बाद उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो गई।

गीदड़ को देखकर घबरा गए लोग जंगली जानवर को आबादी के बीच देखकर लोग घबरा गए। सूचना पर पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर गीदड़ को बोरे में कैद करने का प्रयास किया। गीदड़ कार के नीचे छिपा हुआ था। उसे बाहर निकालने की कोशिश के दौरान लोग सतर्क नजर आए। काफी देर तक इलाके में अफरातफरी का माहौल बना रहा।

गीदड़ इंसानों से दूरी बनाकर रखता है वन क्षेत्राधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि गीदड़ आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। यह रात में अधिक सक्रिय होता है और भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाता है। छोटे जीव, चूहे, पक्षी और मरे हुए जानवर इसका भोजन होते हैं।