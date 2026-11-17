मुरादाबाद: घर के बाहर खड़ी कार के नीचे आया ऐसा 'मेहमान', पूरी गली में मच गई खलबली
मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके में एक खड़ी कार के नीचे गीदड़ मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुटी ...और पढ़ें
HighLights
मुरादाबाद में कार के नीचे गीदड़ मिलने से हड़कंप
पुलिस और स्थानीय लोगों ने गीदड़ को निकालने का प्रयास किया
वन विभाग ने जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। घर के बाहर खड़ी कार के नीचे अचानक ऐसा मेहमान आ बैठा कि पूरी गली में हड़कंप मच गया। मुगलपुरा के रानी किशोरी फाटक इलाके में सोमवार रात कार के नीचे गीदड़ दिखाई दिया तो लोगों की भीड़ जुट गई। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि अंधेरे में कार के नीचे कौन सा जानवर छिपा है। पास जाकर देखा तो गीदड़ था। इसके बाद उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो गई।
गीदड़ को देखकर घबरा गए लोग
जंगली जानवर को आबादी के बीच देखकर लोग घबरा गए। सूचना पर पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर गीदड़ को बोरे में कैद करने का प्रयास किया। गीदड़ कार के नीचे छिपा हुआ था। उसे बाहर निकालने की कोशिश के दौरान लोग सतर्क नजर आए। काफी देर तक इलाके में अफरातफरी का माहौल बना रहा।
गीदड़ इंसानों से दूरी बनाकर रखता है
वन क्षेत्राधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि गीदड़ आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। यह रात में अधिक सक्रिय होता है और भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाता है। छोटे जीव, चूहे, पक्षी और मरे हुए जानवर इसका भोजन होते हैं।
सामान्य परिस्थितियों में यह मनुष्य पर हमला नहीं करता, लेकिन घिरने, डरने या छेड़ने पर काट सकता है। ऐसे में इसके काटने से संक्रमण और रेबीज का खतरा भी हो सकता है। जंगली जानवर को खुद पकड़ने या भगाने के बजाय वन विभाग को सूचना दें।
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