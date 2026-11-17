जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए डीएम अविनाश कुमार ने सोमवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन से स्थानांतरित होकर आए अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही जिले में पहले से तैनात एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की तैनाती में बदलाव किया गया है।

तीन अलग-अलग आदेशों के तहत कुल 15 अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इसमें पांच एसडीएम, पांच तहसीलदार व पांच नायब तहसीलदार शामिल हैं। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। डीएम अविनाश कुमार ने देर रात जारी किए आदेश एसडीएम स्तर पर अजय कुमार शर्मा को एसडीएम कोल बनाया गया है। डॉ. गजेंद्र पाल सिंह के बलरामपुर तबादले के बाद इन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। रामवीर सिंह को अपर उपजिलाधिकारी कोल के साथ अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम रहे विवेक कुमार भदौरिया को एसडीएम गभाना बनाया गया है। गभाना में तैनात हरिश्चंद्र को एसडीएम खैर व अपर उपजिलाधिकारी कोल रहे नारायण सिंह को एसडीएम इगलास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।