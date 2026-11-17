जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कानून-व्यवस्था मजबूत करने और जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी ने आठ उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। वहीं, गैर जनपद स्थानांतरण होने के चलते 21 निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

उपनिरीक्षक मोनू कुमार आर्या को चंडौस से दादों का थानाध्यक्ष बनाया गया है। महिला उपनिरीक्षक रेखा गोस्वामी को जवां से छर्रा थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र सिंह पीलवाल को अचलताल चौकी से कोतवाली नगर में वरिष्ठ उपनिरीक्षक और सुशील कुमार को हवाई अड्डा चौकी, महुआखेड़ा से देहली गेट में वरिष्ठ उपनिरीक्षक बनाया गया है।

महीपाल सिंह को पिसावा से धनीपुर मंडी चौकी, महुआखेड़ा भेजा गया है। धनीपुर मंडी चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह यादव को पुलिस लाइन भेजा गया है। सुभाष कुमार को सासनी गेट से छर्रा और योगेश कुमार को टप्पल से गोधा थाने भेजा गया है।