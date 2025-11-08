Language
    मुरादाबाद में ईरानी बहू का नया आरोप: सास के बाद अब ननदें बनीं विवाद की वजह

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    मुरादाबाद में एक ईरानी बहू ने अपनी ननदों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पहले उसने अपनी सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ईरानी बहू फायजा के प्रकरण में नया मोड़ आ गया। गुरुवार को हुए समझौते के बाद शुक्रवार शाम एक बार फिर वह अपने पति के साथ महिला थाने पहुंची। सास के साथ तीनों ननदों पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया। लेकिन, शनिवार को पुलिस को शिकायती पत्र देने की बात कही। वहीं, दिसंबर में दंपती ईरान चले जाएंगे। इसके लिए वीजा का आवेदन किया है।

    फाएजे अर्वंदी उर्फ फायजा ईरानी नागरिक हैं। वह मूलरूप से ईरान के हमादान शहर की रहने वाली हैं। वह वहां सरकारी शिक्षक थीं। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कालोनी निवासी ट्रैवल ब्लागर पंकज दिवाकर और फायजा की दोस्ती वर्ष 2022 में हुई। वर्ष 2023 में फायजा, पंकज से मिलने भारत आ गईं।

    पंकज भी 45 दिन के लिए ईरान गए। वर्ष 2024 में फायजा और पंकज के स्वजन शादी के लिए सहमत हुए। फिर शादी के लिए ईरान की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की गई। इसके बाद पंकज शादी करने के लिए वर्ष 2024 में ईरान पहुंचे। वहां दोनों की शादी हुई। इसके बाद पंकज पत्नी संग भारत लौट आए। यहां हिंदू रीति-रिवाज से दोनों की सगाई हुई। फिर 18 अक्टूबर 2024 को कोर्ट मैरिज की।

    सबकुछ सही चल रहा था। दोनों ने मिलकर एक ईरानी कैफे, जो काफी चर्चा में रहा। मगर, पारिवारिक विवाद के चलते करीब तीन माह पहले कैफे बंद कर दिया गया। पांच माह पहले सास व बहू में शुरू हुआ विवाद बढ़ने लगा। फायजा का आरोप है कि सास कुंता देवी ने चोरी-छिपे आपत्तिजनक फोटो खींच लिए और अपनी बेटियों को भेज दिए।

    विवाद के चलते पंकज और फायजा ने अलग रहना शुरू कर दिया, लेकिन बात बनी नहीं। गुरुवार को फायजा पति के साथ एसपी सिटी कार्यालय पहुंची। तभी सास को बुलाया गया। वार्ता के बाद ईरानी बहू ने कोई भी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद एसपी सिटी ने महिला थाना पुलिस को निर्देश दिए कि सात दिन में एक बार पुलिस फायजा के पास पहुंचे और हालचाल जाने, लेकिन फायजा की तीनों ननद ने फिर से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

    आरोप है कि जैसे ही वह घर पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज की गई। शुक्रवार शाम छह बजे फायजा पति के साथ फिर महिला थाने पहुंची। वहां पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उनसे सिविल लाइंस थाने में शिकायती पत्र देने की बात कही। पंकज दिवाकर ने बताया कि महिला थाने गए थे। शनिवार को अधिवक्ता के माध्यम से शिकायती पत्र लिखवाकर सिविल लाइंस पुलिस को देंगे। पहले शिकायती पत्र में मेरी मां का नाम था, लेकिन अब हम तीनों बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे।

     

    मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है कि फायजा दोबारा शिकायती पत्र लेकर पहुंची थी। अगर शिकायती पत्र मिलता है तो प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    - कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी


