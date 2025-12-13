Language
    मुरादाबाद में 24 मीटर रोड पर एमडीए का एक्शन, 40 बीघा अवैध प्लाटिंग जमींदोज

    By Mohsin Pasha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने 24 मीटर रोड पर 40 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। राजेंद्र सिंह, नेत राम, राशि दास और अनूप द ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एमडीए ने शुक्रवार को 24 मीटर रोड पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाकर लगभग 40 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कालोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

    प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 24 मीटर रोड के किनारे विशाल क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉट काटे जा रहे थे। यह अवैध प्लाटिंग राजेंद्र सिंह, नेत राम, राशि दास और अनूप कर रहे थे।

    जेसीबी लगाकर ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

    टीम ने मौके पर मौजूद प्लाट मार्किंग, सड़क कटान, सीमांकन व अन्य अवैध विकास कार्यों को जेसीबी लगाकर पूरी तरह ध्वस्त कराया। साथ ही आगे किसी भी निर्माण या बिक्री गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए।

    प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार की प्लाटिंग या कॉलोनी विकास पूर्णतः अवैध है। ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है।