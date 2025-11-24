Language
    चचेरे भाई ने की किडनैपिंग की, 10 लाख मांगे; मुरादाबाद में हुंडई शोरूम मैनेजर के अपहरण का खुलासा

    By SACHIN CHOUDHARYEdited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    मुरादाबाद में हुंडई शोरूम के मैनेजर परवेज का अपहरण हो गया। सात बदमाशों ने, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं, परवेज के चचेरे भाई से दस लाख की फिरौती मांगी। भाई को बचाने के लिए 83 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और मैनेजर को सुरक्षित छुड़ा लिया।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के हुंडई शोरूम के मैनेजर परवेज का दो महिलाएं समेत सात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने मैनेजर के चचेरे भाई मुहम्मद आजम से दस लाख रुपये की फिरौती मांगी।

    भाई की जान बचाने के लिए दस बार में बदमाशों के खाते में 83 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने सातों बदमाशों को गिरफ्तार कर मैनेजर को तलाश लिया।

    जनपद बरेली के सिरौली के मुहल्ला सईदान निवासी मुहम्मद परवेज मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित हुंडई शोरूम में मैनेजर हैं। 22 नवंबर को शाम वह शोरूम से निकलकर अपनी कार से घर के लिए निकले तो दो महिलाएं समेत सात बदमाशों ने उनकी ही कार में अपहरण कर लिया।

    इसके बाद बदमाश उन्हें अमरोहा जिले की तरफ ले गए। मैनेजर के चचेरे भाई मोहम्मद आजम को फोन कर 10 लाख रुपये मांगे। उन्होंने अलग-अलग खातों से बदमाशों द्वारा बताए गए बैंक खाता नंबरों पर 83 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

    उधर मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने अपहरण करने वाले सातों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।