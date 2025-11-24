चचेरे भाई ने की किडनैपिंग की, 10 लाख मांगे; मुरादाबाद में हुंडई शोरूम मैनेजर के अपहरण का खुलासा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के हुंडई शोरूम के मैनेजर परवेज का दो महिलाएं समेत सात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने मैनेजर के चचेरे भाई मुहम्मद आजम से दस लाख रुपये की फिरौती मांगी।

भाई की जान बचाने के लिए दस बार में बदमाशों के खाते में 83 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने सातों बदमाशों को गिरफ्तार कर मैनेजर को तलाश लिया।

जनपद बरेली के सिरौली के मुहल्ला सईदान निवासी मुहम्मद परवेज मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित हुंडई शोरूम में मैनेजर हैं। 22 नवंबर को शाम वह शोरूम से निकलकर अपनी कार से घर के लिए निकले तो दो महिलाएं समेत सात बदमाशों ने उनकी ही कार में अपहरण कर लिया।