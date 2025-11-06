जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नागफनी पुलिस ने मुहल्ला बावरियान निवासी सागर रस्तोगी को पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि चार नवंबर को नेहा ने आरोपित पति सागर रस्तोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि उसने विवाद के बाद महिला थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद पति सागर रस्तोगी पुलिस के सामने यह कहकर साथ ले गया कि अब मारपीट नहीं करेगा।