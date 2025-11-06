Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में पत्नी की हत्या करने की कोशिश करने वाला पति गिरफ्तार, पुल‍िस ने भेजा जेल

    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:20 PM (IST)

    मुरादाबाद में एक पति को अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घरेलू विवाद के बाद आरोपी ने पत्नी पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नागफनी पुलिस ने मुहल्ला बावरियान निवासी सागर रस्तोगी को पत्नी पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

    इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि चार नवंबर को नेहा ने आरोपित पति सागर रस्तोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें बताया कि उसने विवाद के बाद महिला थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद पति सागर रस्तोगी पुलिस के सामने यह कहकर साथ ले गया कि अब मारपीट नहीं करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप लगाया कि इसके बावजूद आरोपित कमरे में बंद करके गाली गलौज और मारपीट की। गला दबाकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपित सागर रस्तोगी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।