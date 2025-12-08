आईएफटीएम विश्वविद्यालय: प्रोफेसरों ने पीटा और बंधक बनाकर ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़, छात्र की तहरीर पर पुलिस जांच शुरू

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आईएफटीएम विश्वविद्यालय में छात्र को प्रोफेसरों ने करीब एक घंटे बंधक बनाए रखा। छात्र को करीब बीस थप्पड़ जड़ दिए। वह बार-बार अपने आप को निर्दोष बताता रहा। मगर, प्रोफसेरों का दिल नहीं पसीजा। छात्र की पिटाई के दौरान अन्य छात्र-छात्राओं की भीड़ जमा हो गई थी।

इस घटना को छात्र भूल नहीं पा रहा है, अन्य छात्र-छात्राओं के सामने बिना गलती के हुई पिटाई से दहशत में है और बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो संस्थान रफादफा करने में जुट गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। संस्थान में पहुंचकर जल्द ही घटना के दिन की फुटेज खंगालेगी।

छात्र बोला, मुझे टारगेट करके पीटा, कर रहा हूं शर्मिंदगी महसूस

पाकबड़ा क्षेत्र के लोदीपुर राजपूत गांव निवासी छात्र ने इसी साल आईएफटीएम विश्वविद्यालय में पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। छात्र का चार दिसंबर को संस्थान में टेस्ट था। छात्र टेस्ट देने के बाद कैंटीन में खाना खा रहा था। उसी समय छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ रहे थे। कैंटीन में छात्रों के विवाद की सूचना पर संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी उत्कर्ष त्यागी, प्रशांत शर्मा और अन्य प्रोफेसर की टीम मौके पर पहुंच गई।

मामले ने पकड़ा तूल को संस्थान रफादफा करने के प्रयास में जुटा छात्र ने बताया कि खाना खाते समय ही एक प्रोफेसर ने पीछे मुझे थप्पड़ मारा। इससे खाना गिर गया। कारण पूछा तो कहा कि विवाद करते हो। विवाद दूसरे छात्र करने की बात प्रोफेसर से बताई तो वह और भड़क गए और कालर पकड़ लिया। पीछे से अन्य प्रोफेसर धक्का दे रहे थे। बार-बार थप्पड़ मार रहे थे। छात्र का कहना है कि प्रोफेसरों ने मुझे बदनाम करने और मेरा भविष्य खराब करने के लिए ऐसा किया। इसके बाद चीफ प्राक्टर के ऑफिस तक ले गए।

छात्र बोला, इस घटना से दहशत में हूं... खुले में मारपीट करने के बाद मुझे आफिस में ले जाकर खड़ा कर लिया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सभी बार-बार थप्पड़ मार रहे थे। इस घटना से दहशत में हूं। जब भी इस लम्हे को याद करता हूं, तो रूह भी कांप जाती है। रुद्र सिरोही का कहना है की मेरी गलती होती तो समझ में आता लेकिन बिना गलती के प्रोफेसर ने मुझे बुरी तरह पीटा अन्य छात्र छात्राएं देखते रहे। वहीं संस्थान मामले को रफादफा करने पर लगा हुआ है।