कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर युवती से किया दुष्कर्म, मन नहीं भरा तो युवक ने की ये गंदी हरकत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नागफनी क्षेत्र में एक महिला के घर ले जाकर युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इसके बाद युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर युवक समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।



कटघर क्षेत्र निवासी एक युवती ने नागफनी पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि के एक युवक से उसकी पहचान हुई थी।एक दिन आरोपित बहाने से अपने साथ नागफनी क्षेत्र एक महिला के साथ आया, जहां वहां चार लोग पहले से मौजूद थे।