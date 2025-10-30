कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर युवती से किया दुष्कर्म, मन नहीं भरा तो युवक ने की ये गंदी हरकत
नागफनी क्षेत्र में एक युवक ने एक युवती को के घर ले जाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नागफनी क्षेत्र में एक महिला के घर ले जाकर युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इसके बाद युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर युवक समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कटघर क्षेत्र निवासी एक युवती ने नागफनी पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि के एक युवक से उसकी पहचान हुई थी।एक दिन आरोपित बहाने से अपने साथ नागफनी क्षेत्र एक महिला के साथ आया, जहां वहां चार लोग पहले से मौजूद थे।
घर में पिला दी कोल्ड ड्रिंक
युवतो को घर में कोल्ड ड्रिंक पिला दी। जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित ने दुष्कर्म किया। होश में आने के बाद युवती ने खुद को निर्वस्त्र पाया तो आरोपित ने धमकाया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से वीडियो भी बना लिया।
उसने धमकाया कि कहीं शिकायत की तो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी जाएगी। इसके बाद से आरोपित ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित युवक, उसकी महिला सहयोगी को नामजद करते हुए कुछ लोगों पर केस दर्ज किया है।
