    2000 करोड़ के टर्नओवर पर 370 करोड़ की GST चोरी, यूपी के पांच जिलों में स्पेशल ब्रांच की जांच शुरू

    By MEHANDI HASANEdited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    मुरादाबाद में दो हजार करोड़ के टर्नओवर पर 370 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में विशेष अनुसंधान शाखा ने मंडल के पांचों जनपदों की केंद्रीय जीएसटी में पंजीकृत फर्मों के रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। पीतल, स्क्रैप, जस्ता और रांग की खरीद-फरोख्त करने वाली फर्मों की जांच हो रही है। स्क्रैप और फर्जी बिलों की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की गई है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दो हजार करोड़ के टर्नओवर पर करीब 370 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में विशेष अनुसंधान शाखा ने मंडल के पांचों जनपद की केंद्रीय जीएसटी में पंजीकृत फर्म का रिकार्ड खंगालना शुरू कर दिया है।

    पीतल, स्क्रैप, जस्ता और रांग की खरीद-फरोख्त करने वाली फर्म की जांच कराई जा रही है। एसआइबी को स्क्रैप की फर्म और फर्जी बिलों की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की गई है। इसमें यह भी चेक किया जा रहा है कि दिल्ली, आगरा की मंडी से कच्चा माल लेकर कितने व्यापारी आ रहे हैं। स्क्रैप में बिलों का खेल सामने आ रहा है।

    इसका डाटा भी विभागीय अधिकारियों ने एसआइटी से साझा किया है। जिससे यह भी पुष्टि हो सके कि मुरादाबाद के पीतल कारोबार करने वाले कितने लोग बिना बिल के काम कर रहे हैं या फिर कितने ई-वेबिल जारी किये गए हैं।

    - वर्जन अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्यकर अशोक कुमार सिंह