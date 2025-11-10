रोजगार का सुनहरा मौका: मुरादाबाद में ड्राइवर भर्ती मेला 12 नवंबर को, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) मुरादाबाद क्षेत्र में 400 संविदा चालकों की भर्ती करने जा रहा है। निगम ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा है कि इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में आकर आवेदन कर सकते हैं। यह रोजगार मेला क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लाजपत नगर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

भर्ती पूरी तरह अनुबंध के आधार पर होगी, जिसमें चयनित चालकों को निगम द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक, बीमा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

संविदा चालकों को निगम की बसों के संचालन पर प्रति किलोमीटर 2.06 की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा निम्न अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और सुविधाएं दी जाएंगी।

5,000 किमी प्रतिमाह संचालन और 22 दिन से अधिक ड्यूटी पर 3,000 अतिरिक्त भुगतान होगा। लगातार 12 माह तक नियमित सेवा करने पर 14 दिन का अवकाश व 4,500 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दो वर्ष तक मानक के अनुरूप सेवा देने वालों को 17,726 से 20,726 प्रतिमाह तक का भुगतान ईपीएफ की कटौती के उपरांत मिलेगा।

अननेम्ड दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु पर पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यात्री राहत योजना के तहत 7.5 लाख का अतिरिक्त भुगतान होगा। परिवार को फ्री पास सुविधा एवं रात्रि ड्यूटी पर रात्रि ठहराव भत्ता मिलेगा। संविदा पर तीन माह पूर्ण होने व इंडियन बैंक के वेतन खाते में भुगतान होने पर एक करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर रहेगा।

भर्ती की सूचना को निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा भी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुरादाबाद क्षेत्र के सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नोटिस बोर्ड, डिपो, बस स्टाप और स्थानीय अखबारों के माध्यम से भर्ती की जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित करें।