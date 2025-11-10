Language
    रोजगार का सुनहरा मौका: मुरादाबाद में ड्राइवर भर्ती मेला 12 नवंबर को, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

    By Mohsin Pasha Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुरादाबाद में 400 संविदा चालकों की भर्ती के लिए 12 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित होगा। आठवीं पास और दो वर्ष पुराने ड्राइविंग लाइसेंसधारी उम्मीदवार सुबह 10 बजे लाजपत नगर कार्यालय पहुंचें। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित वेतन, बीमा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) मुरादाबाद क्षेत्र में 400 संविदा चालकों की भर्ती करने जा रहा है। निगम ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा है कि इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में आकर आवेदन कर सकते हैं। यह रोजगार मेला क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लाजपत नगर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

    भर्ती पूरी तरह अनुबंध के आधार पर होगी, जिसमें चयनित चालकों को निगम द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक, बीमा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
    संविदा चालकों को निगम की बसों के संचालन पर प्रति किलोमीटर 2.06 की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा निम्न अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और सुविधाएं दी जाएंगी।

    5,000 किमी प्रतिमाह संचालन और 22 दिन से अधिक ड्यूटी पर 3,000 अतिरिक्त भुगतान होगा। लगातार 12 माह तक नियमित सेवा करने पर 14 दिन का अवकाश व 4,500 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दो वर्ष तक मानक के अनुरूप सेवा देने वालों को 17,726 से 20,726 प्रतिमाह तक का भुगतान ईपीएफ की कटौती के उपरांत मिलेगा।

    अननेम्ड दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत्यु पर पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यात्री राहत योजना के तहत 7.5 लाख का अतिरिक्त भुगतान होगा। परिवार को फ्री पास सुविधा एवं रात्रि ड्यूटी पर रात्रि ठहराव भत्ता मिलेगा। संविदा पर तीन माह पूर्ण होने व इंडियन बैंक के वेतन खाते में भुगतान होने पर एक करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर रहेगा।

    भर्ती की सूचना को निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा भी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुरादाबाद क्षेत्र के सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नोटिस बोर्ड, डिपो, बस स्टाप और स्थानीय अखबारों के माध्यम से भर्ती की जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित करें।

    चयन प्रक्रिया

    अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों सहित 12 नवम्बर को उपस्थित होना होगा।
    प्रथम चरण में ट्रेड टेस्ट (ड्राइविंग टेस्ट) मुरादाबाद में ही आयोजित होगा।
    टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए
    इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर, वजीराबाद रोड, शाहदरा (दिल्ली) भेजा जाएगा।
    द्वितीय टेस्ट में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों से 2,000 की सुरक्षा धनराशि लेकर अनुबंध किया जाएगा।
    प्रशिक्षण उपरांत उन्हें निगम की विभिन्न बस सेवाओं में नियुक्त किया जाएगा।

    अर्हता व शैक्षिक योग्यता

    शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास
    ऊंचाई न्यूनतम पांच फुट तीन इंच
    ड्राइविंग लाइसेंस दो वर्ष पुराना भारी वाहन चलाने का लाइसेंस अनिवार्य
    आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष छह माह तथा अधिकतम 58 वर्ष
    दस्तावेज आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्र, और लाइसेंस में जन्मतिथि व पिता का नाम समान होना चाहिए
    अन्य शर्त अभ्यर्थी पूर्व में परिवहन निगम से भ्रष्टाचार अथवा कदाचार के कारण निष्कासित न किया गया हो
    दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक।