अमरोहा में युवती से दुष्कर्म, पंचायत में समझौते पर तय हुई शादी... फिर से मुकर गया आरोपी

    By Sachin Choudhary Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को अमरोहा के युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बाद में युवक ने शादी करने से इन्कार कर दिया।

    युवती थाने पहुंची तो युवक शादी करने के लिए तैयार हो गया। पंचायत में 22 नवंबर को शादी करने की बात तय हो गई, लेकिन फिर से युवक मुकर गया। पंचायत हुई तो शादी की तारीख पांच नवंबर तय कर दी गई। शादी की तैयारियों के बीच फिर से युवक शादी करने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपित संजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की मुलाकात इंस्टाग्राम पर संजू निवासी लक्ष्मण वाली मढ़ैया अमरोहा देहात से हुई। बातचीत शुरू हुई तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर आदान प्रदान हुए। फिर फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरु हो गया। उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ।

    एक दूसरे ने शादी करने की कसमें खाई। शादी का झांसा देकर युवक पिछले एक साल से युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब युवती ने शादी के लिए युवक से कहा तो आजकल बोलकर टालता रहा। दबाव बनाया तो साफ मना कर दी। युवती ने मामले की जानकारी थाने में दी। उसके बाद दोनों पक्षों में बैठकर पंचायत हुई।

    दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए। 22 नवंबर 2025 को शादी का दिन तय हो गया। फिर युवक पक्ष मुकर गया। उसके बाद फिर पंचायत बैठी। दोबारा पांच दिसंबर की शादी की तारीख तय कर दी गई। युवती के स्वजन ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। गुरुवार को फिर से युवक ने शादी करने से इन्कार कर दिया।

    यह सुनकर युवती अपने स्वजन संग एसएसपी सतपाल अंतिल के पास पहुंची। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित संजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित की तलाश की जा रही है।