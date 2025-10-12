Language
    नकली शराब सप्लाई करने के आरोप में 10 के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा

    By Sanjay Yadav Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने नकली शराब सप्लाई करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इन आरोपियों पर संगठित रूप से नकली शराब का कारोबार करने और लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया है और इसे जब्त करने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    संवाद सहयोगी, कांठ। अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चला कर नकली शराब की सप्लाई करने के मामले में थाना प्रभारी ने 10 अपराधियों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

    थाना कांठ के ग्राम गावड़ी मुजफ्फरपुर टांडा के पास कांवड़ पथ पर पिछले वर्ष अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री 10 लोग चला रहे थे, भारी मात्रा में अवैध इंग्लिश शराब की बोतल रैपर एवं अन्य सामान बरामद हुआ था पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेज दिया था।

    किन पर किया मुकदमा

    थाना प्रभारी सुदेश पाल सिंह ने गैंग लीडर अर्पित निवासी हसनपुर बिजनौर, ‚अजय सैनी‚ रोशन नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर‚ मोहित उर्फ रोहित ग्राम बरखेड़ा भिवरा‚ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ‚सुभाष अनुराग ‚ग्राम खूटं खेड़ा ओमवीर सिंह ग्राम मजरा मिश्रीपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद‚ हेमंत उर्फ छोटू गुहावर थाना नूरपुर‚ देवेंद्र राजेंद्र उर्फ राजू सक्सेना ग्राम धमोरा‚ थाना सहजाद नगर जिला रामपुर इन सभी 10 अपराधियों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया है।