नकली शराब सप्लाई करने के आरोप में 10 के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा

संवाद सहयोगी, कांठ। अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चला कर नकली शराब की सप्लाई करने के मामले में थाना प्रभारी ने 10 अपराधियों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना कांठ के ग्राम गावड़ी मुजफ्फरपुर टांडा के पास कांवड़ पथ पर पिछले वर्ष अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री 10 लोग चला रहे थे, भारी मात्रा में अवैध इंग्लिश शराब की बोतल रैपर एवं अन्य सामान बरामद हुआ था पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भेज दिया था।