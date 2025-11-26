मुरादाबाद में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म: वीडियो भी बनाया, आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दो दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही मोबाइल से अश्लील वीडियो बना ली। शिकायत करने पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर सुमित समेत दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

गांव निवासी किशोरी के पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 16 वर्षीय बेटी को 23 नवंबर की रात करीब नौ बजे सुमित नाम का युवक बहाने से खाली पड़े मकान में ले गया जहां आरोपित सुमित का एक अन्य साथी भी मौजूद था। आरोप है कि दोनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।