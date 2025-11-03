मुरादाबाद में जरूरतमंदों के लिए शिव पार्वती रसोई: मुफ्त भोजन की पहल, 'अन्न है सबके लिए' का संकल्प

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समाजसेवा की नई मिसाल पेश करते हुए मुरादाबाद में शिव पार्वती रसोई के निश्शुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह पहल जरूरतमंदों तक प्रेमपूर्वक भोजन पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता (एडवोकेट) व उनकी धर्मपत्नी ने संयुक्त रूप से किया।

इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि श्री गुप्ता का पटका पहनाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया।

संस्था के अध्यक्ष पुष्प यादव (एडवोकेट) ने बताया कि शिव पार्वती रसोई हर रविवार जरूरतमंदों को निश्शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी।