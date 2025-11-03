Language
    मुरादाबाद में जरूरतमंदों के लिए शिव पार्वती रसोई: मुफ्त भोजन की पहल, 'अन्न है सबके लिए' का संकल्प

    By Anuj Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    मुरादाबाद में शिव पार्वती रसोई की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य हर रविवार को जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था 'अन्न है सबके लिए' के संकल्प के साथ समाज में सेवा और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल से कमजोर वर्ग को भोजन की चिंता से राहत मिलेगी।

    शिव पार्वती रसोई के निश्शुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट व उनकी पत्नी ने की। सौ. संगठन

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समाजसेवा की नई मिसाल पेश करते हुए मुरादाबाद में शिव पार्वती रसोई के निश्शुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह पहल जरूरतमंदों तक प्रेमपूर्वक भोजन पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ बार एसोसिएशन एवं लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता (एडवोकेट) व उनकी धर्मपत्नी ने संयुक्त रूप से किया।
    इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि श्री गुप्ता का पटका पहनाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया।
    संस्था के अध्यक्ष पुष्प यादव (एडवोकेट) ने बताया कि शिव पार्वती रसोई हर रविवार जरूरतमंदों को निश्शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी।

    हर रविवार मिलेगा निश्शुल्क भोजन, लक्ष्य अन्न है सबके लिए

     


    हमारा संकल्प है कि अन्न है सबके लिए है ताकि समाज में सेवा, सहयोग और समानता की भावना को बल मिले। संस्था के सदस्यों का कहना है कि इस पहल से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भोजन की चिंता से कुछ राहत मिलेगी और लोगों में सेवा भाव का प्रसार होगा। इस अवसर पर संस्था के सदस्य प्रत्यूष यादव, आशुतोष त्यागी, अंकुर यादव, सुमित टंडन, आशीष यादव, योगेश भारती, सुनीत अग्रवाल, विशालकांत, अजय कपूर, विनय कश्यप, विशेष यादव, ओमप्रकाश सिंह, मनीष यादव, नितेश कुमार व तुषार रस्तोगी सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।