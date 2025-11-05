फर्जी रसीद बुक के जरिए कर्मचारी ने व्यापारी से हड़पे 40 लाख, पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
एक कर्मचारी ने फर्जी रसीद बुक के माध्यम से एक व्यापारी से 40 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। व्यापारी से धोखाधड़ी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आस्था सीमेंट ट्रेडर्स नाम से अल्ट्राटेक सीमेंट के थोक व्यापारी विजयपाल सिंह कैश कलेक्शन का कार्य करने वाले दीपक ने फर्जी (डुप्लीकेट) रसीद बुक जारी कर सब-डीलरों से अधिक रुपये वसूलकर व्यापारी के खाते में कम रुपये जमा करता रहा। जबकि व्यापारी की सही रसीद बुक से कम रुपये बिक काट रहा था। इस तरह करके कर्मचारी ने छह माह में करीब 40 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
व्यापारी विजयपाल सिंह निवासी बुद्ध विहार ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसने करीब दो वर्ष पूर्व दीपक कुमार निवासी मुहल्ला कानून गोयान शमशेरी वाली गली को अपने यहां कैश कलेक्शन का कार्य सौंपा था। दीपक धीरे-धीरे सब-डीलरों से विश्वास हासिल कर उनसे भुगतान वसूल करता रहा, लेकिन खातों में पूरी रकम जमा नहीं करता था।
लगभग छह महीने पहले एकाउंट की जांच में पता चला कि दीपक ने धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत फर्जी (डुप्लीकेट) रसीद बुक जारी कर सब-डीलरों से अधिक राशि वसूल की और बिलों में कम रकम दर्शाई। शुरुआती जांच में लगभग 12-13 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई थी, लेकिन बाद में जांच में यह रकम 40 लाख रुपये से अधिक पाई गई।
व्यापारी ने बताया कि जब उसने दीपक से इस बारे में बात की तो आरोपित ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 21 अक्टूबर 2024 को एक चेक और एफिडेविट देकर तीन महीने में 12 लाख रुपये लौटाने का वादा किया था। उस समय दीपक की पत्नी पूजा भटनागर और साला नितिन भटनागर ने उसकी गारंटी ली थी।हालांकि, छह महीने बीत जाने के बाद भी आरोपितों ने रकम लौटाई और न ही कोई जवाब दिया। 15 जून 2025 को जब व्यापारी ने उनसे रकम की मांग की, तो तीनों आरोपितों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
व्यापारी का आरोप है कि दीपक एक शातिर ठग है, जो पहले भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है, और अब उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर दीपक कुमार, उसकी पत्नी पूजा भटनागर और साला नितिन भटनागर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
