मुरादाबाद में किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर क‍िया हंगामा, हाईवे क‍िया जाम; हत्या का आरोप

- 14 अक्टूबर को डबल फाटक की रहने वाली सहेली किशोरी को लेकर गई थी साथ - दो घंटे बाद लहूलुहान हालत में हाईवे पर मिली थी, उपचार के दौरान मेरठ में मृत्यु जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : कटघर क्षेत्र की किशोरी की मौत के बाद स्वजन ने थाने के बाहर हंगामा काट दिया। इतना ही नहीं शव रखकर हाईवे पर जाम कर दिया। करीब आधा घंटे तक हाईवे जाम रहा। एसपी सिटी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। स्वजन का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद किशोरी को बुरी पीटा गया। मंगलवार को उसकी उपचार के दौरान मेरठ में मृत्यु हो गई। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। कटघर डबल फाटक क्षेत्र निवासी किशोरी की मंगलवार सुबह मेरठ में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। किशोरी की मां के अनुसार 14 अक्टूबर को शाम करीब छह बजे मोहल्ले में ही रहने युवती बेटी को मोमोज खिलाने की बात कहकर घर से ले गई थी। इसके बाद रात साढ़े आठ बजे सूचना मिली कि वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने उस समय शिकायत पर जांच की तो पता चला कि बेटी और दूसरी लड़की दो युवकों के साथ उनकी बाइक पर घूमने निकली थीं। मूंढापांडे क्षेत्र में बाइक से गिरने के कारण घायल हो गई थी, जिसके बाद उसके साथ की युवती और दोनों लड़कों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था। किशोरी की सहेली की मां ने बताया था कि आपकी बेटी जिला अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के बाद जिला अस्पताल पहुंचे और बेटी को बेहतर उपचार के लिए मेरठ ले जाकर वहां भर्ती करा दिया। जहां मंगलवार को उसकी मृत्यु हो गई। मंगलवार रात करीब आठ बजे शव लेकर लौटे स्वजन सीधे कटघर थाने पर पहुंचे और थाने के सामने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। किशोरी की मां ने बताया कि साथ ले जाने वाली युवती और दोनों युवकों ने पिटाई की थी। पिटाई से पहले दुष्कर्म किया था। जिससे उसकी मृत्यु हुई है। हत्या का आरोप लगाते हुए स्वजन कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिए। थाने के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाबुझा कर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। वर्जन-परिवार के लोगों ने एक युवती और दो युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोपितों की पिटाई से किशोरी की मृत्यु हुई है। शिकायती पत्र के आधार पर हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी