यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों को लेकर लेटेस्ट अपडेट, वंदे भारत में इतनी चल रही है वेटिंग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ ट्रेनों में बढ़ गई है। नियमित ट्रेनों में जिनमें आरक्षण मिल रहा था, वह भी अब छठ पूजा तक फुल हो गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत स्पेशल ट्रेनें भी फुल होने लगी हैं। दस दिन पहले स्पेशल ट्रेनों में जगह खाली थी। लेकिन, जैसे-जैसे दीपावली व छठ पूजा करीब आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों में लंबी वेटिंग और कई में नो रूम हो गया है। जिससे त्योहारी सीजन में यात्रियों का सफर मुश्किल भरा हो गया है।

गोरखपुर, पटना, वाराणसी समेत अन्य स्टेशनों को जाने वाली ट्रेनें पैक हो चुकी हैं। त्योहारी सीजन के लिए चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें भी फुल हो गई हैं। कई स्पेशल ट्रेनों नो रूम हो चुका है। वाराणसी जाने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस में 100 से ऊपर वेटिंग चल रही है।

वेटिंग में टिकट करा भी लिया तो वंदे भारत में कंफर्म होगी या नहीं यह असमंजस की स्थिति हैं। जिससे यात्रियों ने दीपावली व छठ पूजा पर जाने के लिए दो-दो ट्रेनों में वेटिंग में आरक्षण कराया है, जिससे किसी भी ट्रेन में सीट कंफर्म हो जाए तो यात्रा सुगम हो जाए। गोरखपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या (04010) में लंबी वेटिंग चल रही है। स्पेशल ट्रेन (04016) ट्रेन नो रूम हो गया है। छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक है। तब तक स्पेशल ट्रेनों में भी अब आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया है।

स्पेशल ट्रेन संख्या (05284) में भी छठ पूजा तक लंबी वेटिंग हैं। यही हाल दूसरी ट्रेनों का भी है। रेलवे अब तक 50 ट्रेनें त्योहारी सीजन के लिए चला चुका है। इसमें दिल्ली, अमृतसर, देहरादून से त्योहारी सीजन की स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेनों का किराया भी नियमित ट्रेनों से ज्यादा है। अब महंगे किराए को भी यात्री नहीं देख रहे हैं। किसी न किसी तरह से घर जाने को सीट मिल जाए।

स्पेशल का महंगा किराया होने पर भी फुल सत्यग्रह एक्सप्रेस नियमित ट्रेन है। यह मुरादाबाद होते हुए गोरखपुर जाती है। इसमें भी नो रूम है। इसका किराया स्लीपर में मुरादाबाद से गोरखपुर तक 345 और 3 ई में 855 है। लेकिन, इसमें नो रूम होने के कारण स्पेशल ट्रेन में बुकिंग करा रहा है। नियमित व स्पेशल ट्रेन के किराए में अंतर की बात करें तो स्पेशल ट्रेन का किराया 3 ई में 140 रुपये ज्यादा है। इसी तरह गोरखपुर तक लोहित एक्सप्रेस का किराया थर्ड एसी में 940 रुपये है। स्पेशल ट्रेन में (05284) में 1210 रुपये है। करीब 270 रुपये किराया ज्यादा है। लेकिन, त्योहारी सीजन में अब महंगा किराया नहीं सुविधा जनक यात्रा के लिए आन लाइन एप पर घंटों ट्रेनों को सर्च कर रहे हैं।

