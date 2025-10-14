संवाद सूत्र, बिलारी। कोतवाली के अहलेदादपुर देवा नगला गांव में धान के खेत की रखवाली करने गए किसान की रात में किसी ने गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि स्वजन ने किसी भी प्रकार की रंजिश होने से इनकार किया है।

गांव में रहने वाले वीरपाल मजदूरी के अलावा खेती भी करते थे, उनके खेत में तीन दिन से धान की निकासी की जा रही थी। कुछ धान खेत में ही रह गए थे, इसलिए वह रखवाली करने रात नौ बजे घर से खाना खाकर खेत पर चले गए। सवेरे घर नहीं लौटे तो उनकी बेटी भावना वीरपाल को देखने खेत पर पहुंच गई। जब वह खेत पर पहुंची तो वीरपाल चारपाई पर लेटे हुए थे। आवाज देने और उठाने पर जब वह नहीं उठे तो वह चिल्लाई। जानकारी परिवार के लोगों को दी तो, बदहवास परिजन खेत पर पहुंचे, देखा तो वीरपाल की मृत्यु हो चुकी थी।