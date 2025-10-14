Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेत की रखवाली करने गए किसान की गला घोंटकर हत्या, जांच में जुटी पुल‍िस 

    By Awadesh Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    कोतवाली के अहलेदादपुर देवा नगला गांव में धान के खेत की रखवाली करने गए किसान की रात में किसी ने गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि स्वजन ने किसी भी प्रकार की रंजिश होने से इनकार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, बिलारी। कोतवाली के अहलेदादपुर देवा नगला गांव में धान के खेत की रखवाली करने गए किसान की रात में किसी ने गला घोटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि स्वजन ने किसी भी प्रकार की रंजिश होने से इनकार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव में रहने वाले वीरपाल मजदूरी के अलावा खेती भी करते थे, उनके खेत में तीन दिन से धान की निकासी की जा रही थी। कुछ धान खेत में ही रह गए थे, इसलिए वह रखवाली करने रात नौ बजे घर से खाना खाकर खेत पर चले गए। सवेरे घर नहीं लौटे तो उनकी बेटी भावना वीरपाल को देखने खेत पर पहुंच गई। जब वह खेत पर पहुंची तो वीरपाल चारपाई पर लेटे हुए थे। आवाज देने और उठाने पर जब वह नहीं उठे तो वह चिल्लाई। जानकारी परिवार के लोगों को दी तो, बदहवास परिजन खेत पर पहुंचे, देखा तो वीरपाल की मृत्यु हो चुकी थी।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह पहुंचे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। परिजन किसी से रंजिश होने की बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। वीरपाल अपने पीछे पत्नी के अलावा बेटी गौरी, उपासना और भावना को छोड़ गए हैं।