    घर जा रहे बुजुर्ग को सांड ने उठाकर पटका, जानलेवा घटना CCTV में हुई कैद

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक दुखद घटना में, घर जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक सांड ने पटक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र के चंदन नगर में रास्ते में खड़े सांड ने रविवार दोपहर पैदल घर जा रहे बुजुर्ग खजान सिंह को उठाकर पटक दिया। इससे वह घायल हो गए। सांड सड़क पर खड़ा था।

    बुजुर्ग के अलावा एक महिला और युवक ने सांड को भगाने का प्रयास किया, युवक ने सांड पर पानी फेंका तो महिला ने डंडा दिखाकर सांड को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह खड़ा रहा। इसी बीच बुजुर्ग मुख्य रास्ते से घर जाने के लिए गली की तरफ चले तभी पीछे से दौड़कर आए सांड ने बुजुर्ग को सींगों पर उठा लिया और पटक दिया। सूचना पर स्वजन पहुंच गए।

    स्वजन बुजुर्ग को उपचार के लिए निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।