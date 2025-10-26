घर जा रहे बुजुर्ग को सांड ने उठाकर पटका, जानलेवा घटना CCTV में हुई कैद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र के चंदन नगर में रास्ते में खड़े सांड ने रविवार दोपहर पैदल घर जा रहे बुजुर्ग खजान सिंह को उठाकर पटक दिया। इससे वह घायल हो गए। सांड सड़क पर खड़ा था।

बुजुर्ग के अलावा एक महिला और युवक ने सांड को भगाने का प्रयास किया, युवक ने सांड पर पानी फेंका तो महिला ने डंडा दिखाकर सांड को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह खड़ा रहा। इसी बीच बुजुर्ग मुख्य रास्ते से घर जाने के लिए गली की तरफ चले तभी पीछे से दौड़कर आए सांड ने बुजुर्ग को सींगों पर उठा लिया और पटक दिया। सूचना पर स्वजन पहुंच गए।