जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डीएम अनुनय झा ने सात उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इसमें नए तैनात होकर आए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, कुछ अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। बिलारी में तैनात न्यायिक एसडीएम वेद प्रकाश पांडेय को अपर उप जिलाधिकारी सदर बनाया गया है। उन्हें सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और पीओ नेडा का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

कृष्ण राज सिंह को एसडीएम मुख्यालय की जिम्मेदारी न्यायिक एसडीएम कांठ अभिषेक कुमार सिंह के पास निर्वाचन प्रभारी और अधिशासी अधिकारी उमरी कला का अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। नवागत उप जिलाधिकारी कृष्ण राज सिंह को एसडीएम मुख्यालय बनाया गया है। उन्हें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।