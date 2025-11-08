मुरादाबाद में 14 नवंबर से शुरू होगा दीवान शुगर मिल का पेराई सत्र, 70 गन्ना केंद्र बनाए गए

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीवान शुगर मिल अगवानपुर का पैराई सत्र अब 10 नवंबर के बजाय 14 नवंबर से शुरू होगा। शुगर मिल ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। दीवान शुगर मिल अगवानपुर का पैराई सत्र 10 नवंबर से होने तथा इसका इंडेंड 6 नवंबर को जारी होने की संभावनाएं सहकारी समिति कांठ द्वारा व्यक्त की गई थीं। अगवानपुर शुगर मिल के वरिष्ठ ज्येष्ठ निरीक्षक सीराज मलिक एवं समिति सचिव खेत सिंह ने संयुक्त रूप से यह जानकारी देते हुए बताया कि अगवानपुर शुगर मिल अब 10 नवंबर के स्थान पर 14 नवंबर से पैराई सत्र शुरू हो जाएगा।

जिसका इंडेंड 10 नवंबर को जारी होगा। समिति क्षेत्र के अंतर्गत स्योहारा एवं रानी नांगल तीनों शुगर मिलें आती हैं जिनके खरीद के लिए तहसील क्षेत्र में 70 केंद्र एवं निर्धारित किए गए हैं। अगवानपुर शुगर मिल में गन्ना आपूर्ति के लिए 70 गन्ना खरीद केंद्र एवं एक मिल गेट बनाया गया हैं।