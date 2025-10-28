जागरण संवादादाता, मुरादाबाद। लाकड़ी बाइपास स्थित इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन पर सोमवार को चालकों ने कार्य बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप था कि दीपावली पर उन्हें बोनस नहीं दिया गया, साथ ही कई महीनों से भत्ते और सुविधाएं भी लंबित हैं। हड़ताल के चलते स्टेशन से बसों का संचालन ठप हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुपर सर्विस प्वाइंट कंपनी के मैनेजर अनिल सिंह के लिखित में 28 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान कराने का वादा करने पर चालक शांत होकर काम पर लौटे।

सोमवार सुबह की पहली पाली में तैनात चालकों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चार्जिंग स्टेशन परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर साल दीपावली से पहले बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार प्रबंधन ने बिना कारण बताए इसे रोक दिया।

इसके अलावा कर्मचारियों ने ड्यूटी घंटे बढ़ाए जाने, यूनिफार्म और सुरक्षा उपकरणों की कमी तथा वेतन में देरी जैसी समस्याएं भी उठाईं। धरने की सूचना पर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रयास किया। पुलिस ने कर्मचारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए रहे। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर को बुलाया।