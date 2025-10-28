दीपावली पर नहीं मिला बोनस तो चालकों ने इलेक्ट्रिक बस स्टेशन पर दिया धरना, चक्का जाम
दीपावली पर बोनस न मिलने से नाराज चालकों ने इलेक्ट्रिक बस स्टेशन पर धरना दिया और चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक बोनस नहीं मिला है, जबकि त्योहार नजदीक है। चालकों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अधिकारियों ने उन्हें जल्द ही बोनस दिलाने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवादादाता, मुरादाबाद। लाकड़ी बाइपास स्थित इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन पर सोमवार को चालकों ने कार्य बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप था कि दीपावली पर उन्हें बोनस नहीं दिया गया, साथ ही कई महीनों से भत्ते और सुविधाएं भी लंबित हैं। हड़ताल के चलते स्टेशन से बसों का संचालन ठप हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुपर सर्विस प्वाइंट कंपनी के मैनेजर अनिल सिंह के लिखित में 28 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान कराने का वादा करने पर चालक शांत होकर काम पर लौटे।
सोमवार सुबह की पहली पाली में तैनात चालकों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चार्जिंग स्टेशन परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर साल दीपावली से पहले बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार प्रबंधन ने बिना कारण बताए इसे रोक दिया।
इसके अलावा कर्मचारियों ने ड्यूटी घंटे बढ़ाए जाने, यूनिफार्म और सुरक्षा उपकरणों की कमी तथा वेतन में देरी जैसी समस्याएं भी उठाईं। धरने की सूचना पर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रयास किया। पुलिस ने कर्मचारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए रहे। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर को बुलाया।
सिटी बस संचालन के मैनेजर बाबर खां भी आ गए। चालकों से वार्ता करके सुपर सर्विस प्वाइंट कंपनी के मैनेजर ने चालकों से वार्ता की। साथ ही लिखित में बोनस का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। संचालन मैनेजर बाबर खां ने बताया कि चालक कुछ समस्याओं को लेकर हड़ताल पर चले गए थे लेकिन, वार्ता के बाद आधे घंटे में सभी काम पर लौट आए। अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है।
