दीपावली-छठ पर ट्रेनों में मारामारी, फेस्टिवल स्पेशल फुल होने के बाद लोगों का हुआ ये हाल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ से रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हैं। गोरखपुर, वाराणसी, पटना समेत पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। नियमित ट्रेनों में पहले ही नो रूम की स्थिति थी, अब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं। रेलवे ने करीब 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के आगे वे भी नाकाफी साबित हो रही हैं। पूरब से लेकर पश्चिम की दिशा में जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हैं।

गोरखपुर, वाराणसी, पटना जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण पूरी तरह बंद हो गया है। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली (04010), (04016), (05580) और (03224) जैसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी तक सभी कोच फुल हैं। कुछ ट्रेनों में तो रीग्रेट की स्थिति बन गई है। यात्रियों के अनुसार, 15 दिन पहले तक फेस्टिवल स्पेशल में सीटें मिल रही थीं, लेकिन अब एक भी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही। अनारक्षित ट्रेनों में भी स्थिति यह है कि कोच शौचालय तक भरे हैं।

श्रमजीवी एक्सप्रेस, अवध-असम, काशी विश्वनाथ, उपासना, सियालदह, किसान एक्सप्रेस समेत सभी नियमित ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। देहरादून से वाराणसी जाने वाली (04656) और (04505) स्पेशल ट्रेनों में भी नो रूम की स्थिति है। पटना जाने वाली (04504) ट्रेन में भी एक सीट खाली नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, छठ पूजा तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। यात्रियों को अब बसों का सहारा लेना पड़ रहा है।