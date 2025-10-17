Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली-छठ पर ट्रेनों में मारामारी, फेस्टिवल स्पेशल फुल होने के बाद लोगों का हुआ ये हाल

    By Tej Prakash Saini Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    दीपावली और छठ पर्व के दौरान घर लौटने वालों की भारी भीड़ से रेलवे स्टेशन ठसाठस भरे हुए हैं। गोरखपुर, वाराणसी, पटना सहित पूर्व दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। नियमित ट्रेनों में पहले से ही कोई जगह नहीं थी, और अब त्योहारी विशेष ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं। रेलवे ने लगभग 50 से ज्यादा विशेष ट्रेनें शुरू की हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के सामने ये भी अपर्याप्त साबित हो रही हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें पूरी तरह भरी हुई हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली-छठ पर ट्रेनों में मारामारी, फेस्टिवल स्पेशल भी फुल। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ से रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हैं। गोरखपुर, वाराणसी, पटना समेत पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। नियमित ट्रेनों में पहले ही नो रूम की स्थिति थी, अब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं। रेलवे ने करीब 50 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के आगे वे भी नाकाफी साबित हो रही हैं। पूरब से लेकर पश्चिम की दिशा में जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर, वाराणसी, पटना जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण पूरी तरह बंद हो गया है। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली (04010), (04016), (05580) और (03224) जैसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी तक सभी कोच फुल हैं। कुछ ट्रेनों में तो रीग्रेट की स्थिति बन गई है। यात्रियों के अनुसार, 15 दिन पहले तक फेस्टिवल स्पेशल में सीटें मिल रही थीं, लेकिन अब एक भी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही। अनारक्षित ट्रेनों में भी स्थिति यह है कि कोच शौचालय तक भरे हैं।

    श्रमजीवी एक्सप्रेस, अवध-असम, काशी विश्वनाथ, उपासना, सियालदह, किसान एक्सप्रेस समेत सभी नियमित ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। देहरादून से वाराणसी जाने वाली (04656) और (04505) स्पेशल ट्रेनों में भी नो रूम की स्थिति है। पटना जाने वाली (04504) ट्रेन में भी एक सीट खाली नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, छठ पूजा तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। यात्रियों को अब बसों का सहारा लेना पड़ रहा है।

    लंबी दूरी की बसों में भी भीड़

    ट्रेनों में सीट न मिलने से अब बसों में भीड़ बढ़ गई है। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरिद्वार, अलीगढ़ समेत अन्य शहरों को जाने वाली बसें पूरी भरकर चल रही हैं। दिल्ली, देहरादून, गाजियाबाद से आने वाली बसें भी खचाखच भरी आ रही हैं। मुरादाबाद में पढ़ने वाले छात्र और नौकरीपेशा लोग किसी भी तरह घर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं।