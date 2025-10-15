Diwali 2025: दीपावली पर 11 लाख दीपकों से जगमग होगा मुरादाबाद, 1000 ड्रोन से स्थापित होंगे श्री राम के आदर्श

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आसमान से लेकर धरती तक शहर रोशनी से नहाएगा। नगर निगम ने 17 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार कार्यक्रम को और भव्य रूप देने के लिए 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जबकि 1000 ड्रोन से लेजर शो के माध्यम से श्रीराम के आदर्शों और सामाजिक संदेशों की झलक आसमान में दिखाई जाएगी। ड्रोन शो में राम-रावण युद्ध, स्वच्छता, सामाजिक एकता जैसे विषयों पर आकृतियां उभरेंगी।

मुख्य आयोजन बुद्धि विहार फेस-दो में होगा, निगम ने की तैयारी तेज

मुख्य आयोजन बुद्धि विहार फेस-दो के रैली मैदान में होगा, जहां 2.50 लाख दीपक जलाकर भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा शहर के 16 प्रमुख स्थानों पर भी दीप जलेंगे। पिछले वर्ष कंपनी बाग में 7.50 लाख दीप और 700 ड्रोन के माध्यम से कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस बार नगर निगम ने इसे और वृहद स्तर पर करने की तैयारी की है।





16 स्थलों पर अलग-अलग रंगों में सजेगा दीपोत्सव



नगर निगम की टीम ने दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सफाई, प्रकाश व्यवस्था, रंगोली, पानी, दीपों के तेल और बाती से लेकर आतिशबाजी तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नगर निगम, स्कूलों के विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट-गाइड, एनजीओ और सामाजिक संगठनों के करीब 4000 लोग दीप जलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। आवास विकास फेस-दो के मैदान को समतल किया जा रहा है और मंचन क्षेत्र की लाइटिंग, कुर्सियां और सजावट की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नगर निगम ने अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सुनिश्चित किया है कि हर स्थल पर दीपोत्सव सुव्यवस्थित और आकर्षक तरीके से संपन्न हो।



