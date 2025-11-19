Language
    जागरण-डिजीकवच अभियान: मुरादाबाद के वरिष्ठ नागरिकों ने सीखे ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके

    By Digital Desk Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज ने गूगल के डिजीकवच कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वेबिनार किया। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए। विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स के बारे में जानकारी दी। उर्वशी कपूर ने एआई से होने वाली धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी। अभिषेक पराशर ने ऑनलाइन स्कैम्स से बचाव के उपाय बताए।

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल ने अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को मुरादाबाद के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वेबिनार का आयोजन किया। यह आयोजन 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत हुआ। इसमें मौजूद लोगों ने उदाहरणों और वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके सीखे।

    कार्यक्रम में विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने इस कार्यक्रम का महत्व बताते हुए कहा कि स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे- किसी रिश्तेदार के हादसे या उसके किसी अपराध में शामिल होने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरह से किसी को भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। सतर्क रहकर इन स्कैमर्स को जवाब दिया जा सकता है।  

    कार्यक्रम में विश्वास न्यूज की सीनियर एडिटर उर्वशी कपूर ने प्रतिभागियों को डिजिटल सुरक्षा के टिप्स देते हुए उन्हें एआई की मदद से होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्‍होंने कहा कि ठग एआई टूल्स की मदद से किसी की आवाज या फेस को बदलकर डीपफेक वीडियो तैयार करते हैं और फिर उसकी मदद से लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने के लिए उकसाते हैं। कपूर ने बताया कि अगर कोई आपसे फटाफट पैसे लगाने या ट्रांसफर करने की बात कहे, तो रुक जाएं और उसे डबल चेक करें।

    इस दौरान विश्वास न्यूज के एसोसिएट एडिटर अभिषेक पराशर ने लोगों को बताया कि ऑनलाइन स्कैम्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे- अक्सर त्योहार आने पर या किसी खास मौके पर ठग लोगों को फंसाने के लिए लुभावने ऑफर्स का जाल फेंकते हैं। या फिर किसी पर्यटक स्थल के होटल या धर्मशाला की फेक वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगते हैं। इनसे बचने के लिए किसी भी ऑफर की ठीक से पड़ताल जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ठगी हो जाए, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएं।

    परिवर्तन द चेंज एनजीओ के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में इसके संस्थापक कपिल कुमार ने अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने इस कार्यक्रम से मिली जानकारी को अन्य लोगों से शेयर करने का वादा भी किया।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दैनिक जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

    अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
    https://www.jagran.com/digikavach