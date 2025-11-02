Language
    हरिधाम में धूमधाम से मनाया गया देव उठानी एकादशी महोत्सव, वामन भगवान की लीला का किया गुणगान

    By Khushwant Choudhary Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    हरिधाम में देव उठानी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वामन भगवान की लीला का गुणगान किया गया। भक्तों ने विशेष पूजा-अर्चना की और कथा का पाठ किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महोत्सव में भाग लिया।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गोविंद नगर में रविवार को देव उठानी एकादशी महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य धीरशान्त ‘अर्द्धमौनी’ ने प्रवचन देते हुए कहा कि भगवान श्रीहरि चातुर्मास में महाराज बलि के अतिथि बनकर पाताल लोक में निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि वामन अवतार की लीला में जब बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया, तब से भगवान श्रीहरि चातुर्मास के चार महीने बलि के लोक में रहते हैं।

    आचार्य ने कहा कि भगवान श्रीहरि चौदहों लोकों के स्वामी हैं और उनके स्मरण से जीवन में शांति, सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। उन्होंने भक्तों से आह्वान किया कि वे शांति, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलें क्योंकि सच्चा सुख मन की स्थिरता में ही निहित है।

    उन्होंने बताया कि देवउठनी एकादशी वह पावन दिवस है जब भगवान विष्णु चार महीने के विश्राम के बाद जागते हैं, और इसी दिन से विवाह, अनुष्ठान व अन्य शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। कार्यक्रम में पंकज सिंह हरिदास, नीतू सिंह, रंजीत सिंह, सोनी सिंह, सचिन सिंह सहित कई भक्तों ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का समापन हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ हुआ।