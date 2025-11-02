हरिधाम में धूमधाम से मनाया गया देव उठानी एकादशी महोत्सव, वामन भगवान की लीला का किया गुणगान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गोविंद नगर में रविवार को देव उठानी एकादशी महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य धीरशान्त ‘अर्द्धमौनी’ ने प्रवचन देते हुए कहा कि भगवान श्रीहरि चातुर्मास में महाराज बलि के अतिथि बनकर पाताल लोक में निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि वामन अवतार की लीला में जब बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया, तब से भगवान श्रीहरि चातुर्मास के चार महीने बलि के लोक में रहते हैं।

आचार्य ने कहा कि भगवान श्रीहरि चौदहों लोकों के स्वामी हैं और उनके स्मरण से जीवन में शांति, सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। उन्होंने भक्तों से आह्वान किया कि वे शांति, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलें क्योंकि सच्चा सुख मन की स्थिरता में ही निहित है।