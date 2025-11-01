Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 9 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नई पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर आल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन ने 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की योजना बनाई है।

सिंचाई विभाग के जिला उपाध्यक्ष सुंदर सिंह ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारी परेशान हैं और सरकार को यह नीति समाप्त करनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती थी। एक करोड़ से अधिक शिक्षक और कर्मचारी एनपीएस के दुष्परिणाम झेल रहे हैं।