Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 9 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन

    By Sanjay Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:59 AM (IST)

    आल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करने का फैसला किया है। सिंचाई विभाग के जिला उपाध्यक्ष सुंदर सिंह ने निजीकरण को कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बताया है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय सुनिश्चित करती थी, जिसे 2004 में बंद कर दिया गया। अब कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नई पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर आल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन ने 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन की योजना बनाई है।

    सिंचाई विभाग के जिला उपाध्यक्ष सुंदर सिंह ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारी परेशान हैं और सरकार को यह नीति समाप्त करनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती थी। एक करोड़ से अधिक शिक्षक और कर्मचारी एनपीएस के दुष्परिणाम झेल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेसिक शिक्षा विभाग के जिला महासचिव गौरव यादव ने कहा कि यह केवल वित्तीय मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा का सवाल है। 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद की गई थी, जबकि एनपीएस बाजार आधारित है, जिससे निश्चित आमदनी की गारंटी नहीं मिलती। बैठक में फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामानंद यादव, राहुल सैनी, गौरव सिंह, सचिन यादव, शुभम कुमार, जितेंद्र कुमार, सुमित कुमार, सुशांत चौहान आदि मौजूद रहे।