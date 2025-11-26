सहारनपुर-वाराणसी के लिए चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, उत्तर रेलवे की यात्रियों को सौगात

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने सहारनपुर-बनारस-सहारनपुर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संख्या 04552/04551 चलाने का निर्णय लिया है। सहारनुपर से बनारस के लिए यह ट्रेन मंगलवार को चली जबकि वाराणसी से 28 नवंबर चलेगी। बनारस से सहारनपुर के लिए ट्रेन संख्या 04551 पूरी तरह अनारक्षित होगी और सामान्य कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत प्रदान करेगी।

ये रहेगी ट्रेन की टाइमिंग

सहारनपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 04552 दोपहर 14:00 बजे सहारनपुर से चलने के बाद मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर, रायबरेली, मां बेहलादेवी धाम प्रतापगढ़, जंघई होते हुए अगले दिन 07:00 बजे बनारस पहुंचेगी। वहीं वापसी फेरा में बनारस से चलने वाली ट्रेन संख्या 04551 दोपहर 14:00 बजे बनारस से रवाना होकर इन्हीं स्टेशनों पर ठहरेगी।