Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहारनपुर-वाराणसी के लिए चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन, उत्तर रेलवे की यात्रियों को सौगात

    By Tej Prakash Saini Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:45 AM (IST)

    उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए सहारनपुर-बनारस के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 04552/04551, सहारनपुर से बनारस और वापसी में चलेगी। यह ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली जैसे स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। यह फैसला ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने सहारनपुर-बनारस-सहारनपुर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संख्या 04552/04551 चलाने का निर्णय लिया है। सहारनुपर से बनारस के लिए यह ट्रेन मंगलवार को चली जबकि वाराणसी से 28 नवंबर चलेगी। बनारस से सहारनपुर के लिए ट्रेन संख्या 04551 पूरी तरह अनारक्षित होगी और सामान्य कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत प्रदान करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये रहेगी ट्रेन की टाइमिंग


    सहारनपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 04552 दोपहर 14:00 बजे सहारनपुर से चलने के बाद मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर, रायबरेली, मां बेहलादेवी धाम प्रतापगढ़, जंघई होते हुए अगले दिन 07:00 बजे बनारस पहुंचेगी। वहीं वापसी फेरा में बनारस से चलने वाली ट्रेन संख्या 04551 दोपहर 14:00 बजे बनारस से रवाना होकर इन्हीं स्टेशनों पर ठहरेगी।

    ये गाड़ी रात एक बजे बरेली और रात में तीन बजे मुरादाबाद आएगी और सुबह सात बजे सहारनपुर पहुंचेगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए यह अनारक्षित ट्रेन चलाई गई।