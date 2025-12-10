मुरादाबाद: बिजली लाइन पर काम करते समय हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आया संविदाकर्मी, एक झटके में हुई मौत
मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में मंगलवार को बिजली लाइन पर काम करते समय एक संविदा कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आज़ाद नगर पाकबड़ा निव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र स्थित मानसरोवर कालोनी में मंगलवार को बिजली लाइन पर कार्य करते समय संविदा कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में मृतक की पहचान इरफान निवासी आजाद नगर पाकबड़ा के रूप में हुई है।
सीओ ने माैके पर पहुंचकर किया निरीक्षण
बताया गया कि इरफ़ान लाइन पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहा था, तभी अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद साथियों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
घटना की सूचना पर सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे से परिजन और सहकर्मी गमज़दा हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।