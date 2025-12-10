मुरादाबाद: बिजली लाइन पर काम करते समय हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आया संविदाकर्मी, एक झटके में हुई मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र स्थित मानसरोवर कालोनी में मंगलवार को बिजली लाइन पर कार्य करते समय संविदा कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में मृतक की पहचान इरफान निवासी आजाद नगर पाकबड़ा के रूप में हुई है।

सीओ ने माैके पर पहुंचकर किया निरीक्षण बताया गया कि इरफ़ान लाइन पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहा था, तभी अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद साथियों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी।