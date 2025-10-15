एमएलसी चुनाव 2026: मुरादाबाद-बरेली मंडल में कांग्रेस की रणनीति, नौ जिलों के कोऑर्डिनेटर घाेषित

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी विधान परिषद (एमएलसी) के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2026 के लिए मुरादाबाद और बरेली मंडल के कुल नौ जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं।

प्रदेश महासचिव राज बहादुर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी समन्वयक जिले की कांग्रेस इकाइयों के साथ मिलकर मतदाता पंजीकरण, बूथ प्रबंधन और चुनाव प्रचार कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

मतदाता पंजीकरण से लेकर प्रचार तक संभालेंगे चुनावी जिम्मेदारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद के सुधीर पाठक, संभल के मोहम्मद आरिफ तुर्किये, अमरोहा के मेराज उल जफर (एडवोकेट), रामपुर के प्रेमपाल सिंह लोदी को कोऑर्डिनेटर बनाया है। बिजनौर जिले के कोआर्डिनेटर का नाम अभी लंबित रखा गया है, जबकि बरेली मंडल में पीलीभीत के पीएम खान, शाहजहांपुर के रईफुल हसन, बदायूं के अनिल कुमार और लखीमपुर खीरी के मोहन चंद्र उप्रेती को जिम्मेदारी दी गई है।