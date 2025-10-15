एमएलसी चुनाव 2026: मुरादाबाद-बरेली मंडल में कांग्रेस की रणनीति, नौ जिलों के कोऑर्डिनेटर घाेषित
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एमएलसी चुनाव 2026 के लिए मुरादाबाद और बरेली मंडल के नौ जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। ये कोऑर्डिनेटर मतदाता पंजीकरण, बूथ प्रबंधन और चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस का लक्ष्य मुरादाबाद-बरेली मंडल में अपनी पुरानी पकड़ को फिर से मजबूत करना है, जहां शिक्षकों और स्नातकों की बड़ी आबादी है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी विधान परिषद (एमएलसी) के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2026 के लिए मुरादाबाद और बरेली मंडल के कुल नौ जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं।
प्रदेश महासचिव राज बहादुर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी समन्वयक जिले की कांग्रेस इकाइयों के साथ मिलकर मतदाता पंजीकरण, बूथ प्रबंधन और चुनाव प्रचार कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
मतदाता पंजीकरण से लेकर प्रचार तक संभालेंगे चुनावी जिम्मेदारी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद के सुधीर पाठक, संभल के मोहम्मद आरिफ तुर्किये, अमरोहा के मेराज उल जफर (एडवोकेट), रामपुर के प्रेमपाल सिंह लोदी को कोऑर्डिनेटर बनाया है। बिजनौर जिले के कोआर्डिनेटर का नाम अभी लंबित रखा गया है, जबकि बरेली मंडल में पीलीभीत के पीएम खान, शाहजहांपुर के रईफुल हसन, बदायूं के अनिल कुमार और लखीमपुर खीरी के मोहन चंद्र उप्रेती को जिम्मेदारी दी गई है।
सीधे जिला कांग्रेस कमेटियों से संपर्क
इन नौ जिलों में कांग्रेस कोऑर्डिनेटर अब सीधे जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार-प्रसार तथा शिक्षक व स्नातक मतदाताओं के पंजीकरण अभियान को गति देंगे। प्रदेश महासचिव ने पत्र में सभी जिलाध्यक्षों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने जिले के कोऑर्डिनेटर से तुरंत संपर्क कर समन्वय बनाएं ताकि चुनावी कार्य समय पर पूर्ण हो सके।
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोऑर्डिनेटर मंडलवार रिपोर्ट सीधे प्रदेश मुख्यालय को भेजें और बूथस्तर तक संगठनात्मक सक्रियता सुनिश्चित करें। पार्टी इसे विधान परिषद चुनाव से पहले संगठन को पुनर्गठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक, मुरादाबाद–बरेली मंडल शिक्षकों और स्नातकों की घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां से पार्टी अपनी पुरानी पकड़ दोबारा मजबूत करने के लक्ष्य के साथ उतर रही है।
