मुरादाबाद में पटाखों पर बवाल: दो गुटों में पत्थरबाजी से कई घायल

मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में पटाखे जलाने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। गाली-गलौज के बाद मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चार लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक पक्ष ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।