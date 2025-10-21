मुरादाबाद में पटाखों पर बवाल: दो गुटों में पत्थरबाजी से कई घायल
मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में पटाखे जलाने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। गाली-गलौज के बाद मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चार लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक पक्ष ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के मोहल्ला सम्राट अशोक नगर में सोमवार की रात पटाखा छोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इसी बीच पथराव शुरू हो गया। इससे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पथराव में चार लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक पक्ष ने फायरिंग करने का भी आराेप लगाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।