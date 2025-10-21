Language
    मुरादाबाद में पटाखों पर बवाल: दो गुटों में पत्थरबाजी से कई घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में पटाखे जलाने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। गाली-गलौज के बाद मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चार लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक पक्ष ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के मोहल्ला सम्राट अशोक नगर में सोमवार की रात पटाखा छोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इसी बीच पथराव शुरू हो गया। इससे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।

    पथराव में चार लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एक पक्ष ने फायरिंग करने का भी आराेप लगाया है।