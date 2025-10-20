Diwali 2025: छोटा भीम चटाई के पटाखों से न्यूक्लीयर बम को मिलेगी जबरदस्त टक्कर! बाजार में आतिशबाजी की धूम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आज दिवाली है। बच्चों के लिए बिना बम और पटाखों के बिना मुमकिन नहीं। पटाखों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। माता-पिता के साथ बच्चे अपनी पसंद के पटाखे लेने के लिए बाजार पहुंचे थे। बच्चे के फेवरिट छोटा भीम चटाई के पटाखे न्यूक्लीयर बम के धमाकों पर भारी पड़ेंगे।

राजकीय पॉलिटेक्निक, पारकर इंटर कालेज, मंडी समिति, बुद्धि विहार उत्तरी, बुद्धि विहार दक्षिणी, ट्रांसपोर्टनगर में दिनभर आतिशबाजी खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। सभी दुकानों पर भीड़ लगी थी। आलम यह था कि एक दाम से ही रेट जोड़े गए। मोलभाव के हालात नहीं थे। पटाखों की दुकानों पर दिनभर आवाजाही बनी रही।

शहर के पारकर इंटर कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक समेत अन्य स्थानों पर लगी दुकानें खुशहालपुर निवासी योगेश शर्मा, पुत्रवधु शुचि पंडित, पौत्र विवान, और इशिका को लेकर बुद्धि विहार दक्षिणी में लगी पटाखा स्टाल पर पहुंचे थे। विवान ने आसमान से उतरने वाला रंगीन पैराशूट लिया। हेलीकाप्टर उड़कर गोले दागने वाला बम खरीदा। वहीं केन अनार की रोशनी के अलावा सुतली बम भी लिया। कम प्रदूषण वाले पटाखाें को खरीदा गया। वहीं बुद्धि विहार के रहने वाले सचिव यादव पारकर इंटर कालेज के पटाखा स्टाल पर पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों के लिए छुरछुरी, छोटा भीम, न्यूक्लियर बम आदि लिए। केन अनार जब जलेगा तो इसका आकर्षण भी अलग होगा। इसमें तीन से चार रंग बिखरेंगे। फुलझड़ी, स्काई शाट बम, 18 आवाज वाले बम लगभग तीन से चार मिनट तक आसमान में फूटेंगे।