Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025: छोटा भीम चटाई के पटाखों से न्यूक्लीयर बम को मिलेगी जबरदस्त टक्कर! बाजार में आतिशबाजी की धूम

    By Mehandi Hasan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    राजकीय पॉलिटेक्निक, पारकर इंटर कॉलेज, मंडी समिति, बुद्धि विहार उत्तरी, बुद्धि विहार दक्षिणी, ट्रांसपोर्टनगर में दिनभर आतिशबाजी खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। सभी दुकानों पर भीड़ लगी थी। आलम यह था कि एक दाम से ही रेट जोड़े गए। मोलभाव के हालात नहीं थे। पटाखों की दुकानों पर दिनभर आवाजाही बनी रही।

    prefferd source google
    Hero Image

    छोटा भीम बनाम परमाणु बम: क्या चटाई पटाखे बचा पाएंगे?

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आज दिवाली है। बच्चों के लिए बिना बम और पटाखों के बिना मुमकिन नहीं। पटाखों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। माता-पिता के साथ बच्चे अपनी पसंद के पटाखे लेने के लिए बाजार पहुंचे थे। बच्चे के फेवरिट छोटा भीम चटाई के पटाखे न्यूक्लीयर बम के धमाकों पर भारी पड़ेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजकीय पॉलिटेक्निक, पारकर इंटर कालेज, मंडी समिति, बुद्धि विहार उत्तरी, बुद्धि विहार दक्षिणी, ट्रांसपोर्टनगर में दिनभर आतिशबाजी खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। सभी दुकानों पर भीड़ लगी थी। आलम यह था कि एक दाम से ही रेट जोड़े गए। मोलभाव के हालात नहीं थे। पटाखों की दुकानों पर दिनभर आवाजाही बनी रही।

     

    शहर के पारकर इंटर कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक समेत अन्य स्थानों पर लगी दुकानें

     

    खुशहालपुर निवासी योगेश शर्मा, पुत्रवधु शुचि पंडित, पौत्र विवान, और इशिका को लेकर बुद्धि विहार दक्षिणी में लगी पटाखा स्टाल पर पहुंचे थे। विवान ने आसमान से उतरने वाला रंगीन पैराशूट लिया। हेलीकाप्टर उड़कर गोले दागने वाला बम खरीदा। वहीं केन अनार की रोशनी के अलावा सुतली बम भी लिया। कम प्रदूषण वाले पटाखाें को खरीदा गया। वहीं बुद्धि विहार के रहने वाले सचिव यादव पारकर इंटर कालेज के पटाखा स्टाल पर पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों के लिए छुरछुरी, छोटा भीम, न्यूक्लियर बम आदि लिए। केन अनार जब जलेगा तो इसका आकर्षण भी अलग होगा। इसमें तीन से चार रंग बिखरेंगे। फुलझड़ी, स्काई शाट बम, 18 आवाज वाले बम लगभग तीन से चार मिनट तक आसमान में फूटेंगे।

     

    पटाखा कारोबारी वेग सिंह ने बताया कि एक हजार दाना की छोटा भीम चटाई भी 10 मिनट से अधिक समय तक लेगी। नया सुतली बम लगभग एक किलोमीटर तक सुनाई पड़ेगा। न्यूक्लियर बम और तीन आवाज वाले राकेट भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हेलीकाप्टर बम उड़- उड़कर गोले दागेगा। आसमान में फूटकर पैराशूट वाला पटाखा उतरेगा। इसके लिए पांच से लेकर दो हजार रुपये तक पटाखा गिफ्ट पैक भी खूब बिका है।