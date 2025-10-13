Moradabad News: मूंढापांडे थाने में हेड मोहर्रिर डेस्क रूम की सीलिंग गिरी, टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रविवार सुबह मूंढापांडे थाने में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मोहर्रिर डेस्क रूम की सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय कमरे में दो पुलिसकर्मी ही मौजूद थे।



यह घटना सुबह करीब सात बजे हुई। उस समय रूटीन ड्यूटी पर दो पुलिसकर्मी डेस्क रूम में थे। तभी अचानक कमरे की सीलिंग गिर गई। छत के मलबे की चपेट में आने से पहले ही पुलिसकर्मी किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कमरे में रखे जरूरी दस्तावेज, रजिस्टर और लैपटाप आदि को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है।