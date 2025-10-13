Moradabad News: मूंढापांडे थाने में हेड मोहर्रिर डेस्क रूम की सीलिंग गिरी, टला बड़ा हादसा
मुरादाबाद के मूंढापांडे थाने में हेड मोहर्रिर डेस्क रूम की छत गिरने से बड़ा हादसा टल गया। 1926 में बने इस कमरे की छत जर्जर थी। घटना के समय कमरे में मौजूद पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और मरम्मत कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रविवार सुबह मूंढापांडे थाने में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मोहर्रिर डेस्क रूम की सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि उस समय कमरे में दो पुलिसकर्मी ही मौजूद थे।
यह घटना सुबह करीब सात बजे हुई। उस समय रूटीन ड्यूटी पर दो पुलिसकर्मी डेस्क रूम में थे। तभी अचानक कमरे की सीलिंग गिर गई। छत के मलबे की चपेट में आने से पहले ही पुलिसकर्मी किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कमरे में रखे जरूरी दस्तावेज, रजिस्टर और लैपटाप आदि को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है।
बताया गया कि थाने का यह हेड मोहर्रिर डेस्क रूम वर्ष 1926 में बना था और इसकी छत काफी समय से जर्जर थी। इसकी मरम्मत की आवश्यकता पहले भी कई बार उठाई जा चुकी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
अब इस घटना ने थाने की भवन स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीओ राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। भवन की स्थिति की जांच कराकर आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने की बात कही गई है।
