CCTV की चुगली... राज न खुले इसलिए पत्नी ने तोड़े कैमरे, पति से मिलने पहुंची प्रेमिका; फुटेज में पकड़ा पति

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अपराधियों से घरों को सुरक्षित करने के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे पति-पत्नी के बीच विवाद का कारण बन गए। दोनों के बीच शक की दीवार इतनी लंबी खिंची की मामला मारपीट और मुकदमेबाजी तक पहुंच गया। कैमरों की चुगली ने दंपती के बीच तलाक की नौबत ला दी तो कुछ मामले कोर्ट में भी विचाराधीन हैं।

विवाद के बाद नारी उत्थान केंद्र पर कराई जा रही काउंसलिंग

कुछ वर्षों से थाने, चौकी, सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट वाहन, स्कूल, कालेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और घरों में सीसीटीवी कैमरे तेजी से लगवाए जा रहे हैं। इन कैमरों के लगने से सुरक्षा के लिहाज से बहुत राहत मिली है। सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में चोरों के अलावा कर्मचारी भी चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। घटनाओं के राजफाश में इन कैमरों से पुलिस को बहुत मदद मिली है लेकिन इन कैमरों की वजह से घरों में विवाद भी हुए हैं।

नारी उत्थान केंद्र में दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति-पत्नी के बीच काउंसिलिंग कराई गई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सामने आया है कि दहेज उत्पीड़न का कोई मामला ही नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में अनजान व्यक्ति घर के पास देखा गया तो पति ने कैमरों की फुटेज खंगाली। जिससे पता चला कि एक युवक कई बार यहां देखा गया है। इन संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट हुई। मामला थाने तक पहुंच गया और प्राथमिकी दर्ज हुई। जिसके बाद कुछ मामले कोर्ट में पहुंच गए तो कुछ में काउंसलिंग के बाद पति पत्नी को फिर से एक कर दिया गया।





केस:1: पत्नी की गैर मौजूदगी में पहुंच गई महिला, फुटेज में पकड़ा गया पति

सिविल लाइंस क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला फरवरी माह में मायके गई। उनकी गैर मौजूदगी में किसी महिला ने घर पर आकर दस्तक दे दी। मायके से लौटी महिला ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली। महिला दिखी तो पत्नी ने पति से पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और महिला ने अपने मायके वालों को बुला लिया। दोनों पक्षों की पंचायत होने के बाद भी मामला शांत नहीं हो पाया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने पति पत्नी की काउंसलिंग कराई। नारी उत्थान केंद्र में पति ने अपनी गलती मानी। इसके बाद दोनों साथ रहने को तैयार हो गए।



केस:2: राज न खुले, पत्नी ने तोड़ दिए सीसीटीवी कैमरे

सिविल लाइंस के नया गांव में रहने वाले एक युवक को पत्नी पर शक हो गया। उसे जानकारी मिली उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी के पास कोई आता है। युवक ने अपने घर पर जुलाई माह में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। दो दिन बाद ही सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। इसके बाद युवक ने डीवीआर चेक की तो पता चला कि पत्नी ने ही प्रेमी से मिलने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, लेकिन पत्नी का प्रेमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। इसके बाद विवाद हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। अब दोनों की नारी उत्थान केंद्र पर काउंसलिंग चल रही है।



फुटेज देख पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक नागफनी क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक को अपनी पत्नी पर शक था। उसे जानकारी हुई कि गैर मौजूदगी में कोई युवक आता है। जनवरी माह में युवक ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो गैर मौजूदगी में अनजान व्यक्ति घर के पास देखा गया। युवक कई बार यहां देखा गया है। इस बात को लेकर पति-पत्नी के विवाद हो गया। विवाद के बाद पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया।