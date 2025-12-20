Language
    मुरादाबाद पुलिस की कार्रवाई: मुठभेड़ में गो-तस्कर किया गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने गो-तस्करों को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। पुलिस ने गो- ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिलारी क्षेत्र में पांच दिन पहले गो-तस्करी करने वाले दो गो-तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सेबू और आसिफ के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक कार और गोकशी करने के उपकरण बरामद किए है।

    15 दिसंबर को दिया था गो तस्करी को अंजाम


    क्षेत्र के गांव सिकारपुर में गो-तस्करों ने 15 दिसंबर की रात गो-तस्करी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। शुक्रवार की रात करीब दो बजे दोनों दो गो-तस्कर एक बार फिर उसी क्षेत्र में घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को घेर लिया। घेराबंदी की तो दोनों आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की।

    पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सेबू निवासी गुरेर मैनाठेर और आसिफ निवासी ककराली माफी डिडौली अमरोहा के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया।