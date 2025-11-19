Language
    यूपी के इस ज‍िले में 12 हजार वर्ग मीटर की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, बड़े पैमाने पर क‍िया गया ध्‍वस्‍तीकरण

    By Mohsin Pasha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। एमडीए ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनी विकास पर बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश में चल रहे सतत प्रवर्तन अभियान के तहत गजरौला क्षेत्र में दो स्थानों पर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण किया गया। दोनों ही निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति और नियमों के विपरीत पाए गए थे।

    प्रवर्तन टीम ने सलारपुर स्थित मैदा मिल के पास अवैध निर्माण पकड़ा। भूमि स्वामी राजवीर सिंह द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 2500 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण कराया जा रहा था। टीम ने मौके पर मौजूद निर्माण सामग्री और उठाई गई दीवारों को तत्काल ध्वस्त कर दिया।

    प्रवर्तन दस्ते ने सेंट मेरी स्कूल के पास विकसित की जा रही लगभग 12 हजार वर्गमीटर की अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। यहां प्लाटिंग, सड़कें और लेआउट स्पष्ट दिख रहे थे, लेकिन कोई स्वीकृति नहीं थी। प्राधिकरण ने दोहराया कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण, प्लाटिंग या कॉलोनी विकास कानूनन दंडनीय है। ऐसी गतिविधियों पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    एमडीए ने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृति, विकसित क्षेत्र की अनुमति और अन्य आवश्यक अनुमतियां अवश्य लें। बिना स्वीकृत निर्माण भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। प्राधिकरण ने कहा कि नागरिकों और डेवलपर्स के सहयोग से ही शहर का व्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।