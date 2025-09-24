आजम खां की रिहाई के बाद सामने आया राकेश टिकैत का बयान, 'भाजपा जेल में रखना चाहती है और विपक्ष बाहर'

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 23 महीने बाद आजम खां जेल से बाहर आए हैं। भाजपा सरकार उन पर फिर मुकदमे लगा सकती है। यह सरकार बहुत खतरनाक है। सरकार चाहती है कि आजम खां जेल में रहें और विपक्ष चाहता है वह बाहर रहे। बाहर रहने पर आजम खां से कुछ ना कुछ ऐसा बोलवा देंगे कि फिर फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इससे तो वह जेल में ही बेहतर रहे।

आजम खां को भी संयम बरतना चाहिए, कोई ऐसी बात न बोलें जिससे सरकार को फिर उन पर कार्रवाई करने का मौका मिले।

समस्याओं के लिए संघर्ष रहेगा जारी

राकेश टिकैत ने कहा कि किसने की समस्याओं के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गन्ने का भुगतान सरकार को समय से करना चाहिए ताकि किसानों के बच्चे भी पढ़ लिखकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि किसान विकास के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्किल रेट बढ़ाई जाने चाहिए। मुरादाबाद में अंबेडकर पार्क में आयोजित जनसभा में उन्होंने यह बातें कहीं।