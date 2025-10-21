जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। परिवार के साथ दीपावली मनाने आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा के लोग सनातन व हिंदू विरोधी हैं और समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व सांसद आजम खां और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए।

भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी केवल समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए होती है। भाजपा, इसके विपरीत, सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि दीपावली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाई जा रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने सपा नेताओं के हालिया बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का कथन कि रोशनी के बाद अंधेरा ठीक नहीं है और आजम खां का बयान जो लोग दीये जला सकते हैं, वह कुछ भी जला सकते हैं न केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि बहुसंख्यक समाज की आस्था का अपमान भी करते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि दीप जलाना भारतीय संस्कृति में सुभता, सकारात्मकता और प्रेम का प्रतीक है और इसे किसी भी रूप में विवादित नहीं बनाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच सनातन धर्म और हिंदू विरोधी है। विपक्ष का एजेंडा हमारी परंपरा और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग साधू-संतों के बारे में भी नकारात्मक टिप्पणी करते हैं और दीप जलाना जैसी धार्मिक क्रियाओं को भी राजनीतिक बहस का विषय बनाते हैं। उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोग अब तय कर चुके हैं कि जो सनातन और हमारी आस्था का अपमान करेंगे, उन्हें राजनीतिक रूप से अंधेरे में भेज दिया जाएगा।