    'सपा के लोग सनातन और हिंदू विरोधी हैं', भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने अखि‍लेश-आजम पर लगाए गंभीर आरोप

    By Anuj Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर सनातन और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने हमेशा हिंदू धर्म का विरोध किया है। चौधरी ने सपा सरकार पर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। परिवार के साथ दीपावली मनाने आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा के लोग सनातन व हिंदू विरोधी हैं और समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व सांसद आजम खां और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए।

    भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी केवल समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए होती है। भाजपा, इसके विपरीत, सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि दीपावली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाई जा रही है।

    प्रदेश अध्यक्ष ने सपा नेताओं के हालिया बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का कथन कि रोशनी के बाद अंधेरा ठीक नहीं है और आजम खां का बयान जो लोग दीये जला सकते हैं, वह कुछ भी जला सकते हैं न केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि बहुसंख्यक समाज की आस्था का अपमान भी करते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि दीप जलाना भारतीय संस्कृति में सुभता, सकारात्मकता और प्रेम का प्रतीक है और इसे किसी भी रूप में विवादित नहीं बनाया जा सकता।

    उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच सनातन धर्म और हिंदू विरोधी है। विपक्ष का एजेंडा हमारी परंपरा और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग साधू-संतों के बारे में भी नकारात्मक टिप्पणी करते हैं और दीप जलाना जैसी धार्मिक क्रियाओं को भी राजनीतिक बहस का विषय बनाते हैं। उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोग अब तय कर चुके हैं कि जो सनातन और हमारी आस्था का अपमान करेंगे, उन्हें राजनीतिक रूप से अंधेरे में भेज दिया जाएगा।

    स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक रूप से हाशिये पर हैं और विवादित बयान देकर केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश में दीपावली का उत्सव भव्यता और आस्था के नए अध्याय के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए सतर्क रहें और नकारात्मक राजनीतिक बयानबाजी का विरोध करें।